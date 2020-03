Schardt und Müller trumpfen auf

Erfolgreiches Wochenende für die Eishockey-Jugend Kassel (EJK).

Die U20 landete in der DNL 3 einen ungefährdeten 9:2 (6:2, 1:0, 2:0)-Erfolg in Bad Nauheim. Obwohl die Mannschaft von Trainer Horst Fahl mit nur elf Feldspielern angetreten war, hatte sie das Spiel von Anfang an unter Kontrolle. Bereits nach sechs Minuten führten die Young Huskies dank Dominik Krüger (2) und Timon Langnese mit 3:0. Eine Woche zuvor hatte sich die EJK beim 7:5 deutlich schwerer getan.

Die U17 setzte sich in der Bundesliga Nord vor eigenem Publikum 6:5 (1:2, 4:1, 1:2) gegen Erfurt durch. Nach hart umkämpften 30 Minuten setzte sich die EJK dank Toren von Maximilian Pohl, Patrick Luo und Dominik Krüger auf 6:3 ab. Die beiden weiteren Tore der Gäste kamen zu spät, um die Partie noch zu drehen.

In der U15-Hessenrunde landete das Team von Trainer Stéphane Robitaille einen 22:2 (13:2, 6:0, 3:0)-Kantersieg gegen die SG Darmstadt/Mannheim. Bereits nach zehn Minuten führten die Nordhessen 7:1. Erfolgreichster Punktesammler war Sammy Schardt mit elf Punkten.

Auch die U13 landete in der NRW-Regionalliga B einen ungefährdeten Sieg: Beim 7:1 der Truppe von Ernst Reschetnikow in Duisburg erzielte Milan Müller vier Tore.