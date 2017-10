Mit 17 schon in der DEL: Yannik Valenti besteht Premiere trotz Hosenflatterns

Mannheim/Kassel. Paukenschlag bei den Adlern Mannheim: Im Punktspiel gegen Ingolstadt hat Ex-Husky Yannik Valenti am Freitagabend sein DEL-Debüt gegeben - mit 17 Jahren.

Der junge Eishockeystürmer, Sohn des Huskies-Urgesteins Sven Valenti und einst in den Reihen der Eishockey-Jugend Kassel groß geworden, war erst am Vormittag mit einer DEL-Förderlizenz ausgestattet worden, wodurch er im DNL-Nachwuchsteam der Jungadler und im Profikader eingesetzt werden kann.

„Wir haben einige angeschlagene Spieler und sind froh, dass Yannik sich so super entwickelt und für das DEL-Team empfohlen hat“, erklärte Manager Team Fowler. Am Mittwoch war Valenti junior ins Teamtraining eingestiegen, am Freitag durfte er als zwölfter Stürmer neben den Nationalspieler Christoph Ullmann und Marcus Kink ran. „Es gibt sicher schlechtere Partner für ein Ligadebüt“, sagt Fowler lachend.

+ Yannik Valenti © Archivfoto: Schachtschneider Und Valenti machte seine Sache gut beim hat erkämpften 3:1 der Kurpfälzer und beschrieb später ein „einfach nur schönes Gefühl“. Auf der Homepage des Klubs wird der 17-Jährige so zitiert: „Das ist schon alles der Wahnsinn. Ich habe völlig überraschend die Anfrage von Teal Fowler erhalten, ob ich für die Adler spielen möchte. Da habe ich natürlich nicht lange überlegen müssen. vor dem Spiel und beim Aufwärmen war noch alles recht gewohnt. Aber wenn du dann im Tunnel stehst, dass Tor aufgeht und das Licht auf die Fans fällt, dann bekommst du schon ein wenig Hosenflattern. Auch wenn die Jungs mich super aufgenommen haben. Die Coaches habe mir gesagt, dass ich mein Spiel einfach halten soll.“

Für Adler-Manager Fowler steht Yannik Valenti als leuchtendes Beispiel für die gute Talentförderung- und sichtung der Mannheimer. „Jeder kann sehen, dass wir zurecht in unser DNL-Team investieren und diese Jungs dann auch eine Perspektive haben“, erklärte er auch mit Blick auf die Kooperation mit RicoRossi und den Huskies. Aus Kassel waren nämlich erneut die beiden Förderlizenzler Kevin Maginot und Phil Hungerecker dabei. Und der erzielte mit dem 2:0 (7.) im siebten Spiel schon sein viertes DEL-Tor.

Für Yannik Valenti indes ist die DEL zunächst wohl nur ein Schnupperkurs. „Aber der nächste wichtige Schritt in seiner Entwicklung“, wie Teal Fowler meint. Er erwartet, dass der 17-Jährige über kurz oder lang nach Nordamerika gehen wird, zur Weiterbildung gewissermaßen - „wenn weiterhin alles nach Plan verläuft“. Schließlich haben sich die Vancouver Giants aus der Western Hockey League bei der letzten Talentsichtung (Draft) schon einmal die Rechte für eine Verpflichtung des Sturmtalents gesucht, dessen Familie weiterhn im nordhessischen Kaufungen lebt.