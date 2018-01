Huskies treffen heute auf Verfolger Crimmitschau

Kassel. Drei Spiele, drei Siege – die Eispiraten Crimmitschau sind perfekt ins neue Jahr gestartet. In Bayreuth, in Frankfurt und gegen Dresden waren die Westsachsen erfolgreich.

In Bad Nauheim wurde dieser Aufwärtstrend am Freitag gestoppt (2:3), dennoch wollen sie heute im zweiten Teil ihres hessischen Wochenendes den Rückstand von nur noch vier Punkten auf die Kasseler weiter reduzieren – um 17 Uhr ist erstes Bully gegen die Huskies.

Ihr erstes Gastspiel im Sahnpark gewannen die Nordhessen mit 4:3 im Penaltyschießen, als der derzeit verletzte James Wisniewski ins Schwarze traf. Interessant: Zuvor waren in der regulären spielzeit sowohl Adriano Carciola als auch Eispiraten-Goldhelm Jordan Knackstedt zweimal erfolgreich. Die Partie in Kassel dann war der beste beste Auftritt der Nordhessen in dieser Saison: 7:0 hieß es am Ende, nachdem Evan McGrath zwei Tore erzielt und drei weitere vorbereitet hatte.

Ein Spiel und ein Ergebnis, das für die Crimmitschauer nun besondere Motivation sein wird. Kämpfen sie doch vehement um Platz sechs und damit die direkte Qualifikation für das Playoff-Viertelfinale – nach Rang 14, 10, 12, 12 und 10 in den letzten Jahren.

