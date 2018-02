Viertelfinale in Reichweite: Rote Teufel kommen mit viel Rückenwind nach Kassel

Huskies empfangen Bad Nauheim

+ © Archivfoto Fischer Braden Pimm (links) beim Spiel der Kassel Huskies gegen Bad Nauhaum im November 2017, rechts James McNamee. © Archivfoto Fischer

Bad Nauheim. Fünf Siege in Serie. Ein Novum in dieser Saison. In Bad Nauheim, wo seit dem Aufstieg 2013 traditionell der Klassenerhalt das Ziel ist, ist aktuell sogar die direkte Playoff-Qualifikation möglich. Am Sonntag ist Bad Nauheim bei den Kassel Huskies zu Gast.