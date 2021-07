Der nächste Neue bei den Kassel Huskies: Timo Gams kommt aus Crimmitschau

22-Jähriger kommt von Ligakonkurrent

+ © imago images/Michael Sigl Timo Gams kommt aus Crimmitschau zu den Kassel Huskies. © imago images/Michael Sigl

Ein deutsches Talent für die Kassel Huskies: Timo Gams kommt von Ligakonkurrent Crimmitschau in die Fuldastadt. Der 22-Jährige entschied sich gegen Angebote aus der DEL.

Der gebürtige Tölzer hat trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung gesammelt: 174 DEL2-Spiele stehen in seinem Lebenslauf, die vergangene Saison (16 Tore, 15 Vorlagen) war seine bislang erfolgreichste. „Ich habe mich schon frühzeitig für die Huskies entschieden und natürlich gehofft, dass sie den Aufstieg in die DEL schaffen. Zwar hatte ich auch einige Angebote aus der DEL, doch hat das Gesamtpaket in Kassel am besten gepasst. Die Gespräche mit Tim Kehler waren super und haben mich schnell überzeugt“, sagt Gams.

Auch bei den Huskies ist die Vorfreude auf den Flügelstürmer groß. „Wir freuen uns, Timo Gams neu für die kommende Saison in Kassel zu haben. Timo hat bewiesen, dass er ein Top-Stürmer in der DEL2 sein kann. Er ist sehr gefährlich im Konter und spielt gut mit seiner Geschwindigkeit“, sagt Trainer Tim Kehler.

Geschäftsführer Gibbs: „Wird wichtiger Spieler für uns sein“

Geschäftsführer Joe Gibbs sieht in Gams sogar einen der besten jungen deutschen Spieler der DEL2: „Er hat vergangenes Jahr eine starke Saison in Crimmitschau gespielt. Wir möchten ihn in unserem Klub weiter fördern und sind uns sicher, dass er ein wichtiger Spieler für uns sein wird.“

Gams spielte in der Jugend für den Nachwuchs des EC Bad Tölz sowie die Akademie von RB Salzburg, war zudem Junioren-Nationalspieler. In der DEL2 war er dann für die Tölzer Löwen, die Bayreuth Tigers, die Ravensburg Towerstars und zuletzt die Eispiraten Crimmitschau auf dem Eis. 35 Tore und 28 Assists sammelte er in dieser Zeit.

Der Kader der Huskies Tor: Jerry Kuhn (35) Abwehr: Denis Shevyrin (26), Joel Keussen (29), Dieter Orendorz (28), Dustin Reich (20) Angriff: Corey Trivino (31), Jamie MacQueen (32), Hans Detsch (27), Eric Valentin (24), Tim Lucca Krüger (23), Paul Kranz (20), Timo Gams (22)

Von Björn Friedrichs