Tod nach langer Krankheit: Ex-Spieler der Kassel Huskies hinterlässt Frau, Tochter und Sohn

Von: Sascha Mehr

Der ehemalige Huskies-Spieler Morgan Samuelsson ist nach langer Krankheit im Alter von nur 55 Jahren gestorben. Er spielte unter anderem für Köln und Kassel.

Boden – Wie der deutsche Eishockey-Klub Kölner Haie mitteilte, ist Morgan Samuelsson verstorben. Der ehemalige Spieler und Trainer verstarb im Alter von nur 55 Jahren an einem Herzversagen. Er hinterlässt eine Tochter, einen Sohn und seine Lebenspartnerin, wie die Neue Züricher Zeitung berichtete.

Morgan Samuelsson Geboren: 6. April 1968, Boden, Schweden Gestorben: 3. September 2023 Sportart: Eishockey

Eishockeyspieler stirbt nach langer Krankheit

Der im schwedischen Boden geborene Samuelsson absolvierte in der Saison 1983/84 sein erstes Spiel in der Division 1, die zu dieser Zeit die zweithöchste Eishockeyliga in Schweden war. Im Jahr 1986 vertrat er Europa bei den Junioren und konnte dabei die Silbermedaille gewinnen. Im gleichen Jahr wurde er in der sechsten Runde des NHL Entry Draft 1986 von den Nordiques de Québec ausgewählt.

Er spielte vier Spielzeiten in der zweiten schwedischen Liga, ehe er zu Luleå HF in die Elitserien wechselte. Nach drei Jahren bei Luleå wechselte er zu Södertälje SK, wo er jedoch nur zwei Spielzeiten blieb, bevor er im Sommer 1992 zu AIK IF wechselte. In seiner ersten Saison bei AIK stieg er in die zweite Liga ab, schaffte aber in der folgenden Saison den Wiederaufstieg.

Morgan Samuelsson ist im Alter von 55 Jahren gestorben. © Imago

In der Saison 1996/1997 trug er das KEC-Trikot, bevor es ihn zu den Kassel Huskies zog. Anschließend spielte er noch für Weißwasser, EK Zell am See, HC Thurgau, ZSC Lions und SC Rapperswil-Jona, bevor er 2002 seine aktive Karriere beendete. Danach ging es für ihn hinter der Bande als Trainer weiter.

Schock über frühen Tod von Ex-Eishockeyspieler

Morgan Samuelsson hinterließ Eindruck auf seinen Stationen in ganz Europa. „Wir alle wussten, dass es Morgan gesundheitlich nicht so gut ging. Dass er aber so jung stirbt, damit hat wohl niemand gerechnet“, zeigte sich der Schweizer Kult-Trainer Arno Del Curto gegenüber der Neuen Züricher Zeitung schockiert über den Tod des alten Weggefährten.

„Er war ein Freigeist, der gleichzeitig aber eine gewisse Leichtigkeit ausstrahlte, die die anderen ansteckte. Morgan hat auf dem Eis alles gemacht. Ausgezeichnet hat ihn vor allem aber seine Kaltblütigkeit. Er hat die Tore dann geschossen, wenn man sie wirklich brauchte“, so Del Curto weiter. Auch bei seinen deutschen Klubs wird Samuelsson immer in Erinnerung bleiben. „Die Gedanken der Kölner Haie sind bei seiner Familie, seinen Verwandten und seinen Freunden. Der KEC wird Morgan Samuelsson stets ein ehrendes Andenken bewahren“, lautete das Ende der Mitteilung der Kölner Haie.

Neben Samuelsson starben mit Freestyle-Athlet Pavel Krotov und Extrem-Ski-Legende Jeremy Nobis zwei weitere ehemalige Wintersport-Stars. (smr)