Kassel Huskies bei Löwen Frankfurt: „Total heiß auf dieses Spiel“

Von: Pascal Spindler

Teilen

Heute gegen die Löwen: Connor Korte, Darren Mieszkowski, Samuel Dotter und Jake Weidner. © Schachtschneider, Dieter

Die Kassel Huskies treten heute zum Vorbereitungsderby bei den Löwen Frankfurt an. Ein Spiel, das selbst vor dem eigentlichen Saisonstart besonders ist.

Kassel – Es ist kein gewöhnliches Vorbereitungsspiel, welches die Kassel Huskies heute bestreiten. Es ist ein Duell mit besonderer Rivalität. Der Norden zu Gast im Süden. Kassel in Frankfurt. Hessenderby. Ab 19.30 Uhr treten die Huskies bei den Löwen an, wollen zeigen, dass sie den DEL-Klub auch als Zweitligist schlagen können. „Ich bin total heiß auf dieses Spiel. Genauso wie alle anderen bei uns im Team“, sagt Verteidiger Markus Freis, der zu dieser Saison ausgerechnet aus Frankfurt nach Kassel gewechselt ist.

Der 20 Jahre alte Neuzugang ist einer von etlichen Akteuren mit südhessischer Vergangenheit im Huskies-Kader. Neben Freis spielten auch schon Maximilian Faber, Darren Mieszkowski, Pierre Preto, Tomas Sykora und der ebenfalls erst in diesem Sommer nach Kassel gewechselte Carson McMillan für die Löwen. Hinzu kommt Trainer Bo Subr, der die Frankfurter in der Saison 2021/22 zum Aufstieg in die DEL coachte. „Vor allem für uns Ex-Frankfurter ist das noch mal eine viel besondere Partie. Es wird sehr emotional. Ich bin schon ein wenig aufgeregt, aber ich freue mich auch auf das Spiel“, sagt Freis.

Markus Freis Früher Löwe, jetzt Husky © Schachtschneider, Dieter

Das letzte Pflichtspiel der beiden hessischen Rivalen liegt rund 18 Monaten zurück. Im Februar 2022 verloren die Huskies in der DEL-2-Hauptrunde 1:3, für die Frankfurter war unter anderem der heutige Kasseler Sykora erfolgreich, für die Huskies traf der mittlerweile in Landshut spielende Brett Cameron. Auch Freis stand damals auf dem Eis.

„Derbys sind immer etwas ganz Spezielles. Alles ist noch einmal viel intensiver. Die Fans sind zehn Stufen lauter, die Spieler zehn Stufen motivierter. Da ist es auch egal, dass es sich nur um eine Vorbereitungspartie handelt. Wir wollen gewinnen“, sagt Freis, der sich in Kassel bereits eingelebt hat, gut aufgenommen wurde.

Aus den bisherigen Vorbereitungspartien hätten die Huskies viel Positives mitnehmen können, ergänzt der Verteidiger. Aktuelle Trainingseinheiten seien zwar hart, nichtsdestotrotz glaubt er daran, dass sein Team zum Saisonstart in zwei Wochen optimal vorbereitet sei: „Wir wollen einen guten Start hinlegen.“ Und heute eine gute Partie am Main abliefern.

Von Pascal Spindler