Tim Kehler bleibt Trainer der Kassel Huskies

Es hatte sich angedeutet, nun ist es amtlich: Tim Kehler wird auch in der kommenden Saison den Eishockey-Zweitligisten Kassel Huskies betreuen.

Kehler hat einen Vertrag für die Spielzeit 2019/20 unterschrieben. Das hat der Verein am Montagmittag bekanntgegeben.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs begründet die Entscheidung so: "Wir freuen uns, dass Tim unser Cheftrainer bleibt und sind davon überzeugt, dass wir mit ihm Erfolg haben werden. Er hat nach seiner Ankunft in Kassel im letzten November frischen Wind ins Team gebracht und fand direkt einen guten Zugang zu den Spielern. Nun hat Tim auch die Möglichkeit, frühzeitig auf die Kaderplanung der neuen Saison Einfluss zu nehmen." Schon im Interview nach dem Saison-Aus der Kassel Huskies hatte Gibbs Kehler an seinen "Wunschkandidaten" bezeichnet.

Auch beim Kanadier Kehler war die Unterschrift eher Formsache. Er hatte sich gut eingefunden: "Ich bin sehr froh, zur neuen Saison zurück nach Kassel zu kommen und danke Joe Gibbs, dass er mir die Möglichkeit gibt, eine Mannschaft aufs Eis zu bringen, auf die die Huskies Fans stolz sein können. Als ich mich den Huskies im letzten November angeschlossen habe, habe ich direkt gespürt, mit wieviel Leidenschaft und Engagement die Fans, Sponsoren und freiwillige Helfer unser Team unterstützen – und ich bin stolz, meinen Teil zu unserem langfristigen Ziel, der Rückkehr in die DEL, beitragen zu dürfen."

Kehler war im November nach Kassel gekommen. Zunächst bildete er Bobby Carpenter ein Cheftrainer-Duo. Ab Dezember aber war er der alleinige Chef an der Bande.