Trauer um Simon Kimm: Langjähriger Huskies-Chef starb mit 85 Jahren

Der Bauherr der Kasseler Eissporthalle und langjährige Chef der Kassel Huskies ist tot: Simon Kimm erlag am Montag einem längeren Krebsleiden – gut sieben Wochen vor seinem 86. Geburtstag.

Sand und Kies, natürlich, aber auch Müll und der Eissport – im Leben von Simon Kimm waren dies ganz wesentliche Faktoren. Sie bestimmten über viele Jahrzehnte den Tagesablauf des Kaufungers. Am 22. März 2013, als er auf Sylt im kleinen Kreis seinen 80. Geburtstag feierte, war auch das nur ein kurzes Luftholen. Denn das Geschehen in der Baustoff-Unternehmensgruppe Kimm und die Lage um die Eissporthalle Kassel mit den Eishockey-Huskies hielten den Unternehmer alter Schule auf Trab - und vital. Fast bis zu seinem Tod. Denn nun ist Simon Kimm einem Krebsleiden erlegen.

Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurden die Familie Kimm 1976/77, als sie die Eissporthalle am Auestadion baute und eröffnete. Seniorchef Simon entdeckte die Reize des Eissports. Und die Chance, damit Geschäfte zu machen.

Aber der Betrieb der Eissporthalle bescherte ihm über all die Jahre auch reichlich Turbulenzen. Mehrfach musste er in die Bresche springen nach Misswirtschaft von Vereinsfunktionären, die allerdings gern auch mal wetterten über vermeintlich zu hohe Mietforderungen der Eigentümer. Und so übernahm Simon Kimm schließlich selbst die Geschäftsführung der Huskies-GmbH und freute sich über den Gewinn der deutschen Vizemeisterschaft 1997 mit Trainer Gerhard Brunner und drei Halbfinal-Einzüge in der Deutschen Eishockey-Liga mit Hans Zach.

Häufig ging’s ums Geld, wenn über Simon Kimm berichtet wurde. Das war ihm stets ein Graus, weil er bis zuletzt nicht gern im Rampenlicht stand. Aber der Mann, der im Geschäft auch um die Stellen nach dem Komma feilschte, griff beherzt in die Schatulle, wenn ihm etwas wichtig war. So holte er den Großverdiener Hans Zach, Star der Eishockey-Trainergilde, 1995 und 1998 ins beschauliche Nordhessen.

Und um ein Haar hätte Kimm 2004 auch Daniel Kreutzer zu einer Rückkehr nach Kassel bewegen können. Doch der Publikumsliebling musste das lukrative Angebot ausschlagen: Kimm war wenige Tage zu spät dran – Nationalstürmer Kreutzer hatte in Düsseldorf schon verlängert.

Im Alter machten gesundheitliche Probleme dem Macher Kimm zunehmend Probleme. Aber immer hatte er sich gut geholt. Und der bis dahin bisweilen kauzige Businessmann wurde im Alter sogar offener und umgänglicher für die, die ihn auf seinem langen und erfolgreichen Weg begleiteten. Nun ist das Ende dieses Weges erreicht.

„Und dann ging das Drama los“: Simon Kimm über den Bau der Eissporthalle

Vor zwei Jahren blickte Simon Kimm mit uns zurück auf die Geschichte der Kasseler Eissporthalle. Hier finden Sie das Interview.