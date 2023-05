Deutschland gegen Dänemark: Eishockey-WM heute live im TV und Stream

Von: Stefan Schmid

Teilen

Am 4. Spieltag der Eishockey-WM trifft Deutschland auf Dänemark. So sehen Sie die Begegnung live im TV und im Live-Stream.

Tampere - Nach drei gespielten Partien steht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft weiterhin mit null Punkten auf dem letzten Platz der Vorrundengruppe A. Gegen Dänemark gilt es für die Mannschaft von Trainer Harold Kreis nun endlich, Zählbares zu holen. Die kurzzeitige Hoffnung auf Verstärkung durch NHL-Crack Leon Draisaitl hat sich indessen zerschlagen.

Deutschland gegen Dänemark: Endspiel Nummer Eins für das DEB-Team

Das vierte Gruppenspiel der WM-Vorrunde gegen Dänemark ist für das deutsche Eishockey-Team der Beginn einer Serie von Endspielen. Genauso wie in den anstehenden Duellen gegen Österreich (Freitag, 19.20 Uhr), Ungarn (Sonntag, 15.20 Uhr) und Frankreich (Dienstag, 11.20 Uhr) muss auch gegen die Dänen ein Sieg her – will man auch noch im Viertelfinale im Turnier vertreten sein. Keine leichte Aufgabe für das DEB-Team, welches darüber hinaus die Hoffnung auf Unterstützung in Person von NHL-Top-Scorer Leon Draisaitl begraben muss.

Mathias Niederberger (Torwart) und Moritz Müller verteidigen gegen Carter Mazur im Spiel gegen die USA. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Draisaitl, am Sonntag (14. Mai) mit seinen Edmonton Oilers im Viertelfinale der Stanley-Cup-Playoffs im Duell mit den Vegas Golden Knights gescheitert, sagte am Mittwoch seine im Raum stehende Teilnahme an der Weltmeisterschaft ab. Grund für die Absage, so eine DEB-Mitteilung, sei vor allem der zeitliche Faktor. Draisaitl wäre nicht vor „Sonntag oder Montag“ in der Lage gewesen zu spielen.

Die DEB-Auswahl trifft am 4. Spieltag der Eishockey-Weltmeisterschaft auf Dänemark. Das Spiel findet am Donnerstag, dem 18.05.2023, um 19.20 Uhr im finnischen Tampere statt. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Deutschland gegen Dänemark: Alle Infos zum WM-Spiel im Free-TV

Der TV-Sender Sport1 zeigt das Duell Deutschland gegen die USA am Donnerstag, 18. Mai 2023 , live und in voller Länge im Free-TV.

, live und in voller Länge im Free-TV. Die Übertragung beginnt um 19.00 Uhr mit den Vorberichten, der Auftaktbully erfolgt dann um 19.20 Uhr.

Deutschland gegen Dänemark: WM-Begegnung im Live-Stream von MagentaSport

MagentaSport zeigt das Duell Deutschland gegen Dänemark am Donnerstag, 18. Mai 2023 , live und in voller Länge im Live-Stream.

, live und in voller Länge im Live-Stream. Die Übertragung startet um 18.30 Uhr mit den Vorberichten, los geht die Partie um 19.20 Uhr.

startet um 18.30 Uhr mit den Vorberichten, los geht die Partie um 19.20 Uhr. Um das Spiel bei MagentaSport verfolgen zu können, ist allerdings ein Abonnement notwendig. Dieses kostet für Telekom-Kunden im Jahresabo 4,95 Euro monatlich, für Kunden ohne Telekom-Vertrag 9,95 Euro monatlich.

Deutschland gegen Dänemark: Viertes Gruppenspiel der Eishockey-WM im Live-Ticker

Wir berichten vom vierten Gruppenspiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gegen Dänemark am Donnerstagabend im Live-Ticker.

Wichtige Spielszenen, Tore und Stimmen zum Spiel – in unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts!