Kassel Huskies: Trainerverlängerung und viel Wirbel

Björn Friedrichs

Jahrgang 1992, geboren und aufgewachsen in Warburg. Germanistik- und Geschichtsstudium in Paderborn, nebenbei jahrelang freier Mitarbeiter in einer Lokalsportredaktion, dann Volontariat bei der HNA. Seit September 2020 Redakteur in der Sportredaktion. Interessiert an Politik, Lokalem und Sport. Speziell an Fußball und Eishockey, aber auch vielen anderen Sportarten.

bfr@hna.de