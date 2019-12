Huskies: Drittes Wiedersehen mit Rico Rossi

Eislöwen heute Abend ab 18.30 zu Gast in Kassel

+ Fokussiert: Ex-Huskies Trainer Rico Rossi. Foto: dieter schachtschneider

Es ist bereits das dritte Wiedersehen mit dem Ex-Coach: Am Sonntag empfangen die Kassel Huskies die Dresdner Eislöwen von Cheftrainer Rico Rossi. Erstes Bully in der Eissporthalle ist um 18.30 Uhr. Wir rücken den Gegner in den Fokus.