Huskies-Stürmer Tristan Keck: „War beeindruckt, wie gut wir uns geschlagen haben“

Von: Björn Friedrichs

Der Torjäger der Huskies: Tristan Keck überzeugte beim Sachsenlotto-Cup im Spiel um Platz drei gegen Gastgeber Dresden mit zwei Toren und einer Vorlage. © Dieter Schachtschneider

Die Kassel Huskies haben sich beim Vorbereitungsturnier in Dresden achtbar geschlagen. Wir haben mit Torjäger Tristan Keck über das Abschneiden gesprochen.

Kassel – Die Kassel Huskies sind mit einem Erfolgserlebnis im Gepäck aus Dresden zurückgekehrt. Mit dem 5:4 (0:1, 5:3, 0:0)-Sieg gegen die Gastgeber beim Sachsenlotto-Cup machte der Eishockey-Zweitligist den dritten Platz des Vorbereitungsturniers perfekt. Aufseiten der Huskies überragte Torjäger Tristan Keck, der zwei Treffer selbst erzielte und einen vorbereitete – und das, nachdem er am Vortag beim 0:2 im Halbfinale gegen DEL-Klub Düsseldorf, der im Finale Ligakonkurrent Iserlohn 2:1 bezwang, noch dicke Chancen liegenließ.

„Ich war beeindruckt, wie gut wir uns gegen Düsseldorf geschlagen haben. Wenn man bedenkt, dass wir einige Neuzugänge haben, die das System verinnerlichen müssen, war das ein starkes Spiel. Und es hätte ja auch anders laufen können, wenn ich meine Konterchance genutzt hätte“, sagte Keck.

Chemie in der Reihe mit Ahlroth und Mieszkowski passt

Wie es sich für einen Torjäger gehört, hatte der 27-Jährige die vergebene Möglichkeit am Folgetag abgeschüttelt. Gegen Dresden gelangen dem Deutschkanadier seine Tore zwei und drei in der Vorbereitung, eins hatte er ja schon beim 3:2-Sieg gegen Wolfsburg erzielt. „Man kann nicht jede Chance nutzen, das muss man schnell hinter sich lassen. Es gab noch keinen Eishockeyspieler, der jede seiner Möglichkeiten verwandelt hat“, sagt Keck. Die Reihe um ihn, Alec Ahlroth und Darren Mieszkowski sprüht in der Offensive vor Tempo und Spielwitz. „Wir haben schon vergangene Saison zusammengespielt, dadurch eine gute Chemie“, sagt Keck. In der Formation mit dem 22-jährigen Ahlroth und dem 23-jährigen Mieszkowski sehe er sich nicht als Anführer, aber er wolle mit gutem Beispiel vorangehen.

Gestern hatten die Huskies frei, mal etwas entspannen nach mehreren Trainingstagen und dem Testspiel-Doppelpack in Dresden. Keck verbrachte den Tag mit Ehefrau Sydney, die am Sonntag Geburtstag hatte, in Frankfurt. Apropos Frankfurt: Die Löwen sind am Freitag nächster Testspielgegner der Huskies, das erste Derby gegen den ewigen Rivalen seit Februar 2022 wartet. „Das wird sicher eine gute, spannende Partie. Ich habe mit Bad Nauheim schon Derbys dort gespielt, da war immer eine gute Stimmung“, blickt Keck voraus.

Powerplay ist noch ausbaufähig

Vielleicht können die Huskies dann auch wieder an ihrem Überzahlspiel feilen, das am Wochenende trotz einiger Möglichkeiten ohne Treffer blieb. „Ja, am Powerplay müssen wir sicher noch arbeiten. Es ist aber auch noch sehr früh in der Vorbereitung, wir haben noch Zeit. Wir haben in der vergangenen Saison aber auch gesehen, wie wichtig es ist, das Powerplay auszunutzen. Es sollte unser Ziel sein, da die beste Mannschaft der Liga zu werden“, sagt Keck und ergänzt: „Momentan ist es aber sowohl in Training als auch Spiel nicht so leicht, sich da zu verbessern. Es ist drinnen wie draußen sehr warm, das Eis deshalb noch nicht optimal. Wenn es kälter wird, ist auch das Eis besser.“ (Björn Friedrichs)

DEL2 ändert Regeln für die Playdowns Die zweite Deutsche Eishockey-Liga (DEL 2) geht mit einer neuen Regelung in der Abstiegsrunde in die Saison.

Zukünftig finden die Playdowns nicht mehr im klassischen Best-of-seven-Modus statt. Vielmehr gehen die besserplatzierten Teams mit einem Vorteil in die Runden. In der ersten Playdown-Runde treffen wie gewohnt der Elftplatzierte auf den 14. und der Zwölfte auf den 13. Die Mannschaften brauchen dann aber unterschiedlich viele Siege, um den Klassenerhalt perfekt zu machen. Während der 13. und 14. in der ersten Runde weiter vier Siege benötigen, braucht der Elfte nur noch zwei, der Zwölfte drei Siege. In der entscheidenden zweiten Runde benötigt das nach der Hauptrunde besser platzierte Team drei Siege, das schlechter platzierte vier Erfolge, um den Klassenerhalt zu feiern.

Der neue Modus soll die Wertigkeit der Hauptrunde stärken und verhindern, dass abgeschlagene Teams, die die Playoffs nicht mehr erreichen können, weit vor Saisonende Stammkräfte schonen und den Fokus nur noch auf die Playdowns richten. Die Regelung gilt erst einmal nur für die anstehende Saison.