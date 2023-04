Kassel Huskies: Wer steht kommende Saison im Tor?

Könnte Änderungen auf wichtiger Position geben

Noch ist das Tor in der Eissporthalle leer. Wer hütet es für die Kassel Huskies in der kommenden Saison?

Bei den Kassel Huskies laufen die Planungen für die kommende Saison. Eine wichtige Position scheint noch vakant: Wer steht im Tor des DEL2-Klubs?

Wer steht in der kommenden Saison im Tor der Kassel Huskies? Diese Frage ist noch offen. Von den Eishockey-Goalies der abgelaufenen Spielzeit bleibt bislang mit Philipp Maurer nur derjenige, der wegen einer Knieverletzung ohne Pflichtspiel-Einsatz blieb. Bei Jerry Kuhn und Jake Kielly ist die Zukunft offen.

Jerry Kuhn

Der 37-Jährige ist seit Anfang 2019 in Kassel und wurde schnell zum Publikumsliebling. Dennoch könnte die Zeit des Deutschamerikaners, der noch einen Vertrag in Kassel haben soll, bei den Huskies nach viereinhalb Jahren ablaufen. Ein Karriereende schloss Kuhn selbst aus, schrieb kürzlich auf seinem Instagram-Account „to be continued...“ – Fortsetzung folgt.

Die Eishockeynews stellte einen Wechsel zu den Hannover Scorpions in den Raum: Dort sei er bei den Oberliga-Playoffs als Gast im VIP-Zelt und im Gespräch mit dem Sportchef gesehen worden.

+ Jerry Kuhn, seit 2019 Torhüter der Kassel Huskies. © Andreas Fischer

Philipp Maurer

Der 22-Jährige sollte die Nummer zwei hinter Kuhn werden, nach seiner im Vorbereitungsspiel in Füssen erlittenen Knieverletzung stand Maurer in keiner weiteren Partie auf dem Eis. Immerhin: In den Playoffs wurde er als dritter Goalie in den Kader berufen.

Jetzt arbeitet der frühere Nachwuchs-Nationaltorwart daran, vollends zurückzukehren. Nur wenige freie Tage möchte er sich gönnen, ehe er mit der Vorbereitung startet. Die wird ihn voraussichtlich auch in ein Torhüter-Camp nach Hallifax (Kanada) führen. Mit Maurer werden die Huskies aber auch aufgrund der Verletzung und fehlender Erfahrung nicht als Nummer eins planen.

Jake Kielly

Der US-Amerikaner empfahl sich im vergangenen Sommer bei DEL-Klub Straubing für einen Vertrag, plötzlich war er dann in Kassel. Die Huskies holten den 26-Jährigen, nachdem sich Maurer verletzt und der Markt keinen passenden deutschen Torhüter hergegeben hatte. Kielly war statistisch bester DEL-2-Hauptrunden-Goalie, in den Playoffs patzte er aber entscheidend gegen Bad Nauheim.

Außerdem musste Trainer Bo Subr für Kielly einen Import-Feldspieler pausieren lassen – das kann auf dem Weg zum Aufstieg eine Hypothek sein. Das zeigt auch, dass mit Ausnahme der Löwen Frankfurt 2022 (Jake Hildebrandt) kein DEL-2-Meister einen Import-Torwart im Kasten stehen hatte.

Die Übrigen

Die Nachwuchstorhüter Nick Neufeld (17) und Nick Ekrot (18) standen zwar als Back-up ein ums andere Mal im Kader, einen festen Posten im Profikader werden ihnen die Huskies jetzt aber noch nicht bieten. Als Nummer zwei oder drei bleiben könnte der nachverpflichtete Kristian Hufsky. Hier soll ein Verbleib durchaus denkbar sein.

Die Kandidaten

Klar ist: Ein möglicher Aufstiegstorwart mit deutschem Pass ist nur noch schwer zu finden – auch weil die Huskies lange nicht für eine bestimmte Liga vorausplanen konnten. Einfach zugreifen geht auf dem traditionell leergefegten Markt nicht.

Ein Goalie, mit dem sich die Huskies beschäftigen sollen, ist der Deutschamerikaner Brandon Maxwell, der von 2020 bis Anfang 2023 als Nummer eins bei DEL-Klub Bremerhaven spielte, dann nicht ohne Nebengeräusche in die erste Liga Schwedens wechselte. Bei dem 32-Jährigen dürfte die entscheidende Frage sein, ob ihm die Huskies die DEL 2 und das Projekt Aufstieg schmackhaft machen können. Ein potenzieller Aufstiegstorwart zu sein, ist ihm definitiv zuzutrauen.

+ An Brandon Maxwell sollen die Kassel Huskies interessiert sein. © IMAGO/CHRISTIAN ÖRNBERG

Und sonst? Wird ein mehrfacher deutscher Meister und Olympia-Silbergewinner als Kandidat gehandelt. Der 38 Jahre alte Danny aus den Birken wird DEL-Klub München verlassen. Das steht bereits fest. Ihn soll sein Weg eine Klasse tiefer führen. Wohin ist noch nicht bekannt – wohl auch, weil München noch im DEL-Finale um die Meisterschaft spielt. Laut HNA-Informationen ist aus den Birken in Kassel aber – auch altersbedingt – kein Thema.

Ein dritter Name ist Mac Carruth. Der 31-Jährige US-Amerikaner spielte von 2019 bis 2021 bei den Lausitzer Füchsen, überzeugte dort. Die Huskies sollen sich vergangenes Jahr bei Carruth erkundigt haben, da hatte er aber schon in Dänemark bei den Herning Blue Foxes unterschrieben. Die vermeldeten im Januar auch eine Vertragsverlängerung. Somit dürfte der Amerikaner, bei dem es womöglich Aussichten auf einen deutschen Pass geben soll, nicht auf dem Markt sein. (Björn Friedrichs)