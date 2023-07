Rudorisch über Lizenzentzug der Bayreuth Tigers: „Wirft kein schlechtes Licht auf die Liga“

Von: Björn Friedrichs

Enttäuschung: Die Bayreuth Tigers treten kommende Saison nicht in der DEL 2 an. © IMAGO/Eibner

Die Bayreuth Tigers haben ihre Schiedsklage zurückgezogen, treten in der kommenden Saison nicht in der DEL2 an. Darüber haben wir mit Liga-Geschäftsführer René Rudorisch gesprochen.

Kassel – Seit Montag steht es fest: Die zweite Deutsche Eishockey-Liga (DEL2) geht mit 14 statt wie geplant 15 Teams in die Saison. Die Bayreuth Tigers bekommen keine Lizenz, zogen ihre Schiedsklage nach mehrstündiger Verhandlung zurück. „Auch wir als Liga mussten uns danach erstmal schütteln. Das geht an uns nicht spurlos vorbei“, sagt DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch.

Vorzeichen, dass ein Klub die Lizenzprüfung nicht überstehen könnte, habe es nicht gegeben. „Man hat während der Saison schon von Klubs wahrgenommen, dass die Liquidität auch wegen wegfallender staatlicher Coronahilfen zeitweise angespannt ist. Uns war klar, dass die Lizenzprüfung nicht die ‘geschmeidigste’ wird“, sagt Rudorisch.

Rudorisch: „Wären gerne als 15er-Liga an den Start gegangen“

Die DEL2 habe klare Voraussetzungen für eine Lizenz. „Wir wären gerne als 15er-Liga an den Start gegangen. Das Ergebnis der Prüfung ist aber genau das, was wir versucht haben zu entwickeln: eine Professionalisierung. Und die bringt auch negative Nachrichten mit sich. Der Schutz des Spielbetriebs und der anderen Klubs steht im Vordergrund“, sagt Rudorisch.

Dass eine Mannschaft beispielsweise in der laufenden Saison zurückgezogen werde, so Spielplan und Finanzplanung der anderen Klubs durcheinandergerate, sei der schlimmste Fall: „Die Gefahr kann man zwar auch nicht durch eine noch so harte Lizenzprüfung ausschließen, aber doch eindämmen.“

René Rudorisch, Geschäftsführer der DEL2, hier bei einer Pressekonferenz vor dem Playoffstart 2023 in der Kasseler Eissporthalle. © Fischer, Andreas

Kein Aufsteiger in die DEL in diesem Jahr, nun eine Mannschaft, die keine Lizenz bekommt. Das ist nicht gerade gut für das Image der DEL2, oder? „Das wirft kein schlechtes Licht auf unsere Liga, im Gegenteil. Der Fall Bayreuth zeigt, dass wir die Lizenzprüfung gewissenhaft machen und nicht vom Weg abweichen, uns bei den teilnehmenden Klubs sicher sein zu wollen. Das Thema Aufstieg bestimmt allein der Sport, das ist eine ganz andere Ausgangslage. Die DEL2 sehe ich nicht in einer schwierigen Phase“, betont Rudorisch.

Spielplan soll am Donnerstag ausgelost werden

Mit dem Standort Bayreuth und seinen Fans hat er dennoch Mitgefühl: „In der ersten Emotion ist es immer schade, einen Klub zu verlieren. Bayreuths Geschäftsführer Matthias Wendel brennt für den Standort, hat alles gegeben.“ Wendel bestätigte gestern in einem klubinternen Interview, dass die Tigers alle Unterlagen für eine Oberliga-Lizenz eingereicht hätten.

Der Spielplan für die DEL2 soll nun schnellstmöglich erstellt werden. Am Donnerstag wird dieser ausgelost, auf der DEL2-Facebookseite kann das live mitverfolgt werden. Die Klubs haben dann fünf Tage Zeit, Änderungen zu beantragen. Anfang August soll der endgültige Plan schließlich stehen. „Statt 60 Spieltage gibt es jetzt nur 52. Im Wesentlichen betrifft das Dienstagsspieltage, die wegfallen“, sagt Rudorisch.

Und dann soll auch bald wieder die Vorfreude im Vordergrund stehen. „Das Kribbeln kommt sicher mit dem Vorbereitungsstart. Wir werden wieder eine intensive, enge Liga haben“, blickt Rudorisch voraus. Die DEL2 sei deutlich zusammengerückt, prominente neue Namen wie Christian Ehrhoff oder Frank Hördler brächten großes Interesse mit sich. „Wir haben gutes, schnelles Eishockey. Das hebt auch das Interesse bei großen Namen, die DEL2 ernst zu nehmen“, sagt Rudorisch. (Björn Friedrichs)