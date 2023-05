Knallhart-Auftakt bei der Eishockey-WM: Deutschland-Hoffnung Moritz Seider trotzdem gelassen

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Die Eishockey-Weltmeisterschaft beginnt für Deutschland mit einem Horror-Auftaktprogramm, aber mit Superstar Moritz Seider.

Detroit/Tampere - Die deutschen Superstars Leon Draisaitl und Philipp Grubauer sind nicht zur WM nach Finnland gereist. Aber nicht, weil sie nicht können, sondern weil sie noch mitten Playoff-Geschehen der NHL feststecken. Draisaitl jagt einen Rekord nach dem nächsten, seine Oilers kämpfen gerade gegen die Las Vegas Golden Knights um die nächste Runde. Grubauer und Seattle haben Dallas vor der Brust. Einer, der gerne an deren Position wäre, ist Moritz Seider mit seinen Detroit Red Wings.

NHL-Star Seider und Deutschland haben zum Auftakt der WM „absolute Bretter“ vor der Brust

Seider hat sich in den letzten Jahren zu einem sehr guten NHL-Verteidiger gemausert. Mit dem Award für den besten Nachwuchsspieler nach der Saison 2021/22 setzte er ein Ausrufezeichen. Der Deutsche hat es mit seinem Team nicht in die Playoffs geschafft und kann nun für Bundestrainer Harold Kreis zum entscheidenden Faktor werden. Denn auf das DEB-Team warten knackige Gegner in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft.

Am Freitag (12. Mai) startet das Turnier mit dem Spiel gegen den elfmaligen Weltmeister Schweden (19.20 Uhr/bei Merkur.de im Live-Ticker), einen Tag später um die gleiche Uhrzeit kommt Gastgeber und Titelverteidiger Finnland, ehe der Horror-Hattrick am Montagnachmittag gegen die USA endet (so sehen Sie alle Spiele live). Seider sah „absolute Bretter“. Und wer durch die Kader der ersten drei Gegner blättert, der findet allerhand NHL-Potenzial. Aber auch die Spieler aus den einheimischen Ligen sind auf höchstem europäischen Niveau unterwegs oder zeigen grandiose Leistungen in Colleges und Nachwuchsligen.

Moritz Seider steht im WM-Kader der Eishockey-Nationalmannschaft. © IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner

Seider trifft auf mit NHL-Spielern gespickte Teams

Mit Olli Määttä (Finnland) und Jonatan Berggren oder Lucas Raymond (beide Schweden) könnte Seider gleich auf drei Teamkollegen von den Red Wings treffen. Mit Dänemark, Österreich, Ungarn und Frankreich warten im Anschluss die vermeintlich leichteren Gegner, wobei sich Deutschland in der Rolle des Außenseiters die vergangenen Turniere wesentlich leichter getan hat und für Überraschungen sorgen konnte. Falls der Horror-Hattrick zu Beginn des Turniers wahr wird, weiß Stürmer Marcel Noebels, was danach folgt: „Da geht es in den vier Spielen danach schon um alles“.

Seider meint: „Wenn man ins Viertelfinale kommen will, muss man gegen diese Nationen ein paar Punkte klauen. Wir haben in der Vergangenheit oft bewiesen, dass wir das können.“ 22 Jahre alt ist Seider erst, gilt aber dennoch als Star und Hoffnungsträger. In der vergangenen NHL-Saison lief er in jeder Partie auf, schoss fünf Tore, steuerte gute 37 Assists bei. Insgesamt stand er schon 164-mal auf dem Eis in der nordamerikanischen Profiliga.

DEB-Team bei der WM mit reichlich Verstärkung aus ausländischen Ligen

Nach der abgelaufenen Hauptrunde hatte er noch mit Blessuren zu kämpfen, es hieß, dass Seider ausfällt. Doch der Verteidiger konnte sich rechtzeitig auskurieren und ist jetzt bereit für die Aufgabe. Seider ist nicht die einzige Verstärkung aus Übersee. Nico Sturm (San Jose Sharks), Kai Wissmann (Providence Bruins), Leon Gawanke (Manitoba Moose - wechselt im Sommer zu Mannheim) und JJ Peterka (Buffalo Sabres) sind ebenso dabei wie Dominik Kahun vom SC Bern aus der Schweiz. Und vielleicht, wenn sowohl Draisaitl als auch Grubauer schnell ausscheiden, bekommt Deutschland noch hochrangige Verstärkung. Aber darauf sollte sich der Bundestrainer nicht verlassen.

„Es gibt die Ziele des Verbandes, die sind allen bekannt: Das Viertelfinale und die Direkt-Qualifikation für Olympia zu erreichen. Intern haben wir mit der Mannschaft gesagt, dass wir den maximalen Erfolg wollen - egal, wie der aussieht“, sagte Kreis der dpa. Ein wichtiger Baustein für eine erfolgreiche WM wird dabei der junge Mann aus Detroit sein. (ank mit dpa)