Wohin geht die  Huskies-Reise? Heute in Ravensburg, Sonntag kommt Weißwasser

Das letzte Wochenende der Hauptrunde in der DEL 2 steht an. Wenn die Kassel Huskies am Sonntag ihr Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse (18.30 Uhr) und zuvor die Auswärts-Aufgabe in Ravensburg (19.30 Uhr)absolviert haben, dann liegen 52 Spiele hinter ihnen. Und dann steht fest, wohin die Reise geht.

Ausgangslage

Es ist ja noch alles drin: Pre-Playoffs mit Heimrecht. Pre-Playoffs ohne den Vorteil zweier Heimspiele. Und im schlimmsten Fall Playdowns. Die Huskies können sich das aber ganz einfach machen: Mit drei Punkten aus den zwei Spielen haben sie sich die Pre-Playoffs und das Heimrecht gesichert – schließlich liegen Bayreuth und Dresden je vier Zähler zurück. Was keinesfalls passieren sollte: Die Huskies holen keinen Punkt, Bayreuth und Dresden mindestens fünf, Crimmitschau sechs – dann würden die Kasseler durchgereicht auf Platz elf.

Rechenexempel

Es könnte auch ein Fall eintreten, der etwas für Rechenkünstler wäre. Holen Bayreuth und Dresden vier Zähler mehr als Kassel und Crimmitschau fünf – dann wären plötzlich vier Mannschaften punktgleich.

In diesem Fall entscheidet die Tordifferenz über die Reihenfolge der Platzierungen. Die Huskies haben aus den Quartett die besten Karten, sie stehen bei +2, die anderen drei deutlich im negativen Bereich: Bayreuth: -20, Dresden -31, Crimmitschau -26. Es müsste also schon noch ziemlich viel passieren, sollte auch in Sachen Tordifferenz Gleichheit herrschen. Danach würden die mehr erzielten Tore entscheiden. So sieht es das Regelwerk der DEL 2 vor.

Personal

In Bestbesetzung haben die Huskies schon am Donnerstag die Fahrt in Richtung Ravensburg angetreten und dort übernachtet. Sie wollen vermeiden, mit schweren „Bus-Beinen“, wie es im Spielerjargon so schön heißt, ins letzte Auswärtsspiel der Hauptrunde zu gehen.

Offiziell ein Husky ist jetzt auch Eric Valentin, der noch vor der Schließung des Transferfensters von Wolfsburg nach Kassel transferiert worden war. Er benötigt also nicht die erforderlichen 20 Einsätze, die die Liga vorschreibt, damit ein Förderlizenzler in der K.o.-Runde eingesetzt werden kann. Valentin Busch (21 Einsätze) hat sie erreicht, Alexander Karachun (9) hingegen kann das nicht mehr schaffen. Trainer Tim Kehler plant nicht weiter mit dem Dritten aus dem Wolfsburger Trio. „Wir gehen mit derselben Aufstellung ins Spiel wie am vergangenen Wochenende“, kündigt der Coach an. Heißt auch: Im Tor steht heute Jerry Kuhn. Auf Ravensburg und Weißwasser ist sein Team vorbereitet. „Klar ist der Druck spürbar. Die Herausforderungen sind groß. Aber wir gehen sie motiviert und ohne Nervosität an.“ Damit es klappt, mit den Pre-Playoffs – und dem Heimrecht.