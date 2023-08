Kassel Huskies nach Test gegen DEL-Klub: Nebel, Torhüter und Lob

Von: Björn Friedrichs

Husky Joel Lowry (links) fachsimpelt mit Grizzly Ryan O’Connor angesichts des Nebels in der Halle. © Dieter Schachtschneider

Der 3:2-Sieg gegen den DEL Klub aus Wolfsburg war ein gelungener Auftakt für die Kassel Huskies. Das sagten die Akteure nach dem Spiel.

Der erste Test ist gelungen: Die Kassel Huskies haben erstmals seit 2017 einen DEL-Klub besiegt. Gegen die Grizzlys Wolfsburg hieß es am Ende 3:2 (0:1, 2:0, 1:1), nachdem das erste Drittel im Nebel der Nordhessen-Arena versunken war. Das sagen die Akteure beider Teams zum sehenswerten Vorbereitungsspiel.

Der Nebel

Erstmal hatten beide Teams keinen Durchblick. Immer wieder musste das Spiel anfangs unterbrochen werden, da es auf der Eisfläche zu neblig wurde. „Diese Probleme haben momentan alle alten Eishallen. Es hat viel geregnet, die Luftfeuchtigkeit ist hoch, dazu kommt die Hitze. Bei uns ist außerdem die Baustellenseite nicht geschlossen, da strömt auch warme Luft hinein“, sagt Hallenleiter Michael Christ.

Warme, trockene Luft zuzuschalten sei die einzige Möglichkeit, Nebelbildung zu verhindern. Diese binde Luftfeuchtigkeit besser als kalte. „Wir haben – auch im Vorfeld – alles versucht. Besser wurde es erst, als die Luftfeuchtigkeit draußen niedriger war als in der Halle. Dann konnten wir alle Türen öffnen. Um den Nebel zu vertreiben, haben wir außerdem einen Ventilator auf das Gerüst gestellt. Der kann aber nicht durchgehend laufen, sonst schmilzt das Eis“, sagt Christ.

Diese Probleme werden bei Spielen im Hochsommer bleiben, solange es keine Entfeuchtungsanlage gibt. „Die wird in Zukunft kommen, aktuell haben wir aber noch keine Kapazitäten für das Gewicht einer solchen Anlage“, so Christ.

Die Torhüter

Sowohl für Philipp Maurer als auch Kristian Hufsky war es ein Debüt. Hufsky stand erstmals in einem Spiel für die Huskies auf dem Eis, für Maurer war es das zweite. Bei seinem ersten hatte er sich im Vorbereitungsspiel 2022 in Füssen verletzt, machte nun seine erste Partie in eigener Halle. Und das „auf den Tag genau ein Jahr nach Füssen. Es hat einfach Spaß gemacht, endlich für die Huskies aufzulaufen“, sagte Maurer.

Und wie hat er selbst den Nebel miterlebt? „Ich habe fast die Krise gekriegt“, sagt er lachend, „Ich hatte Angst bei eigener Überzahl, dass ein Befreiungsschlag aufs Tor geht und ich die Scheibe nicht kommen sehe. Es war schon schwer, sie von der Blauen Linie aus zu sehen. Ich war froh, dass eine Lösung gefunden wurde. Über mir wurde das Dach aufgemacht, da habe ich so geschwitzt. Ich habe bestimmt vier Kilo verloren“, so Maurer grinsend.

Der Test

Trotz der Bedingungen boten Huskies und Grizzlys einen sehenswerten ersten Test. Die Gäste gingen durch Armin Wurm in Führung (17.), die Huskies drehten das Spiel durch Carson McMillan (31.), Tristan Keck (38.) und Joel Lowry (52.). Sekunden vor Schluss verkürzte Darren Archibald (60.). „Es war trotzdem ein Topspiel, als es lief. Unser Team war wie eine Einheit, wie eine Familie. Das sah schon sehr gut aus“, sagte Neuzugang Markus Freis.

Das Kompliment

Das sprach am Rande der Partie Spencer Machacek aus. Der Kapitän der Gäste, vergangene Saison auch Grizzlys-Topscorer, wurde in Kassel geschont. „Wir wussten, dass wir auf ein gutes Team treffen, haben das schon letztes Jahr mitverfolgt“, so der 34-jährige Kanadier. „Es ist ein tolles Stadion mit lauten Fans. Das erste Spiel nach dem Sommer ist immer etwas rostig, es war aber trotzdem gut“, sagte er.

Für Wolfsburg ging es am Abend weiter gen Süden, Richtung Trainingslager in Klagenfurt. Angesprochen auf den Nebel in Kassel hatte Machacek eine Anekdote parat. „Da könnte ich eine lange Geschichte erzählen. Ich habe in der nordamerikanischen WHL mal eine Meisterschaft wegen Nebel verloren. Es war Spiel sieben in der Finalserie, Verlängerung. Und dann haben wir durch ein Tor verloren, weil der Torwart den Schuss nicht kommen sah.“ (Björn Friedrichs)