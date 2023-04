Playoff-Aus der Huskies: Zum falschen Zeitpunkt schwach

Von: Pascal Spindler, Björn Friedrichs

Niedergeschlagen: Huskies-Abwehrspieler Marco Müller (links) blickt enttäuscht zu Boden, das Trainergespann Bo Subr (2. von rechts) und Jan Melichar schaut mit versteinertem Blick Richtung Tribüne. © Jan-Malte Diekmann

Es herrscht riesige Enttäuschung: Die Kassel Huskies haben das Ziel Meisterschaft und Aufstieg verpasst. Gegen den EC Bad Nauheim ist im Halbfinale der Playoffs Schluss. Jetzt ist Aufarbeitung angesagt.

Kassel/Bad Nauheim – Am Ende ist es ein Auftritt, der eines Finalisten auch nicht würdig war. Beim 2:8 (2:2, 0:2, 0:4) im sechsten Spiel der Halbfinalserie offenbaren die Kassel Huskies eklatante Schwächen. Das Aufbäumen nach Rückstand bleibt aus, es gelingt wenig, die Huskies sind spürbar verkrampft. Hinten ist fast jeder Schuss ein Gegentor. Wir sammeln Gründe für das unerwartete Aus im Halbfinale.

Die schwächelnden Imports

Bei Bad Nauheim gingen Tim Coffman, Taylor Vause, Jordan Hickmott und Jerry Pollastrone voran, sorgten in allen Partien für die gefährlichen Aktionen. Coffman traf beim 8:2 doppelt, gab eine Vorlage. Vause schoss sogar vier Tore. Bei den Huskies traten die Importspieler viel zu selten in Erscheinung. In den Halbfinals schoss Joel Lowry zwei Tore, Jamie Arniel erzielte zwei Treffer und gab eine Vorlage, Steven Seigo und Tim McGauley sammelten einen Assist. Schwächste Importscorer bei Bad Nauheim waren Pollastrone (zwei Tore, drei Vorlagen) und Hickmott (fünf Tore).

Die schwächelnden Goalies

In der Hauptrunde waren Jerry Kuhn und Jake Kielly zwei starke Rückhalte. In der Halbfinalserie standen sie aber deutlich im Schatten des starken Felix Bick. Kuhn wehrte bei seinen zwei Einsätzen nur 84,09 Prozent der Schüsse ab, Kielly bei seinen vier Spielen 85,88 Prozent. Der US-Amerikaner wirkte vor allem in Spiel sechs viel zu unsicher. Beim 1:1 von Coffman griff er daneben, auch beim 4:2, 6:2 und 8:2 waren die Schüsse nicht allzu platziert.

Die schwächelnden Nerven

War der Druck vielleicht doch etwas zu groß für die Huskies? Schließlich galt die Mannschaft von Trainer Bo Subr als Topfavorit auf den Titel, legte eine Hauptrunde mit zahlreichen Rekorden aufs Eis. Stets wurde vom Klub der Anspruch formuliert, in die DEL aufsteigen zu wollen. Die erste Liga war das einzige Ziel. In den entscheidenden Spielen gegen Bad Nauheim präsentierte sich Kassel dann aber zu oft enttäuschend. Plötzlich schlichen sich individuelle Fehler ein, plötzlich wurden zig Chancen nicht genutzt (Schussverhältnis in der Serie: 203:129). Die Huskies zeigten Nerven.

Die schwächelnden Schiris

Eine klare Linie der Unparteiischen war in den Halbfinalspielen kaum zu erkennen. Was links als Foul mit einer Strafe sanktioniert wurde, wurde rechts durchgewunken. Sehr unglücklich auch die Entscheidung vor dem vorentscheidenden 5:2 am Montag. Da sahen bei der Wiederholung alle Betrachter, dass Marc El-Sayed den Puck mit der Hand spielt. Die Schiedsrichter entschieden nach Videobeweis dennoch auf Tor. Das darf aber keine Ausrede für die Huskies sein.

Die schwächelnde Breite

Die Breite des Kaders war in der Hauptrunde noch einer der Pluspunkte der Huskies. Endlich schoss auch die vierte Reihe Tore, verteidigte nicht nur. Mal abgesehen von den Torhütern war jeder Spieler in der Lage, Vorlagen zu liefern und Treffer zu erzielen. Gleich sieben Spieler sammelten in der Hauptrunde 40 Scorerpunkte und mehr. Mal führte Arniel, mal Lowry, mal Tristan Keck, mal Max Faber die interne Liste an. Der Goldhelm für den besten Scorer wechselte munter durch. In den Playoffs verschoben sich die Werte wieder. Mit Darren Mieszkowski erzielte gegen Weißwasser und Bad Nauheim ein 23-Jähriger die meisten Tore, er traf fünf Mal. Ausgerechnet erfahrene Spieler wie Jake Weidner (zwei Tore) oder Tomas Sykora (ein Tor) fielen dagegen ab. Anders bei den beiden Finalisten, dort überragend die besten Hauptrundenspieler auch in den Playoffs: Bei Bad Nauheim Coffman und Vause, bei Ravensburg Robbie Czarnik, Sam Herr und Charlie Sarault. (Von Björn Friedrichs und Pascal Spindler)