Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs im Interview: „Der Aufstieg bleibt das Ziel“

Von: Pascal Spindler, Björn Friedrichs

Kein Durchkommen im Halbfinale für die Kassel Huskies mit Jamie Arniel gegen den EC Bad Nauheim mit (von links) Fabian Herrmann, Tim Coffman, Felix Bick und Mick Köhler. © Andreas Fischer

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs stellt sich nach dem Playoff-Aus zum Interview. Welche Gründe sieht er für das Ausscheiden? Und welche Konsequenzen könnten die Huskies daraus ziehen?

Der Aufstiegstraum der Kassel Huskies ist geplatzt, die Saison des Eishockey-Zweitligisten vorzeitig beendet. Wir sprachen mit Geschäftsführer Joe Gibbs über die vergangenen Tage, mögliche Gründe für das Aus, Personalentscheidungen und den nächsten Aufstiegsanlauf in der kommenden Saison.

Haben Sie das Playoff-Aus schon verdaut?

Natürlich, das muss man schnell abhaken und sich dann auf die neue Saison konzentrieren.

Nach dem vierten Platz und dem Viertelfinal-Aus im vergangenen Jahr nannten Sie die Saison enttäuschend. Wie fällt Ihr Fazit diesmal aus?

Es ist immer eine große Enttäuschung, wenn du die Meisterschaft nicht gewinnst. Bereits ab dem ersten Training arbeiten wir darauf hin. Aber alle anderen Mannschaften wollen auch gewinnen. Wir müssen unsere Leistungen analysieren, damit haben wir auch schon angefangen. Wir müssen uns selbst im Spiegel ansehen, dürfen nicht nur die Schuld auf andere schieben. Wir sind in intensiven Gesprächen, werden dann Entscheidungen treffen.

Sie nehmen sich aus der Kritik nicht raus. Gibt es bereits Erkenntnisse, welche Fehler die sportliche Führung gemacht hat?

Es ist ein bisschen zu frisch. Wir als Team, Trainer Bo Subr, die Sportdirektoren Hugo Boisvert und Manuel Klinge, ich und alle anderen, die involviert sind, müssen sich überprüfen. Dann werden wir sicher Antworten finden.

Was hat Bad Nauheim in der Serie besser gemacht als die Huskies?

Wir hatten Verletzungen und Krankheiten zum exakt falschen Zeitpunkt, aber das ist keine Entschuldigung. Unser Powerplay war ungenügend, ebenso unser Penaltykilling. Bad Nauheim hatte mehr Puckglück, hatte den größeren Siegeswillen. Auch deren Torhüter hat besser gespielt. Ich möchte da auf niemanden einhauen, aber das sind Fakten. Wir sollten das ganz offen ansprechen.

Warum war der Siegeswille bei Bad Nauheim, die nicht aufsteigen können, höher als bei den Huskies?

Es spielen viele Faktoren eine Rolle. Ein Derby hat eine ganz andere Atmosphäre, es sind ganz andere Emotionen im Spiel. Aber hätten wir mehr Wille gezeigt, hätten wir die Serie gewonnen. Davon bin ich überzeugt.

Jerry Kuhn und Jake Kielly haben sich im Tor abgewechselt. Kielly hat im sechsten Halbfinalspiel keinen guten Tag erwischt. Wie bewerten Sie die Torhüter-Situation?

Die Vorbereitung hat die ganze Torhüter-Planung durcheinandergebracht. Philipp Maurer hat sich verletzt, wir mussten dann überlegen, wie wir reagieren und haben Jake Kielly dazugeholt. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Wir stehen hinter beiden, hinter all unseren Torhütern. Kielly hat im sechsten Spiel leider keinen guten Tag erwischt, aber wir unterstützen ihn.

Dass Maurer bei den Huskies bleibt, ist bereits bekannt. Wird sich auf der Position sonst etwas tun?

Wir werden darüber diskutieren, wie wir es bei allen anderen Positionen auch machen. Noch ist dort aber alles offen.

Der Aufstieg war das Ziel, das wurde vom Klub immer wieder betont. War der Druck auf die Spieler am Ende zu groß?

Nein, jeder stand hinter uns. Die Fans, die Stadt, die Region. Der Druck ist selbstproduziert. Wir haben eine gute Mannschaft, wir haben alles da. Den Druck haben wir ausgehalten.

Die Huskies-Importspieler heben sich im Kader nicht so ab, sind nicht die ganz großen Unterschiedsspieler, wie man sie bei den jetzigen Finalisten Bad Nauheim und Ravensburg findet. Warum nicht?

Eishockey ist ein Mannschaftssport. Wir haben in dieser Saison die meisten Tore geschossen und die wenigsten kassiert. Es ist egal, ob jemand im Liga-Scoring unter den Top-Ten-Spielern platziert ist. Für mich zählt die Plus-Minus-Statistik viel mehr. Dort stehen wir häufig im Plus. Das zeigt: Wir haben offensiv wie auch defensiv als Team gut zusammengearbeitet. Es gehört zu unserer Philosophie, dass wir nicht nur eine Sturmreihe haben, die uns zum Sieg schießt. Lieber drei, vier Reihen, in denen wir gut besetzt sind.

Sie haben auch sehr viele junge Spieler im Kader.

In die werden wir auch in der kommenden Saison investieren. Junge deutsche Spieler haben in Kassel eine Perspektive. Wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, sich zu zeigen. Da sehe ich eine gute Entwicklung. Talente wie Darren Mieszkowski oder Alec Ahlroth haben mir mit ihrer Leistung sehr gefallen. Was unsere ausländischen Spieler angeht, wollen wir natürlich auch, dass sie mehr Tore schießen. Aber bei unseren Imports habe ich kein Problem gesehen.

Die Kaderbreite wurde immer wieder gelobt. Am Ende hat dann aber doch etwas gefehlt. Wurden in der Kaderzusammenstellung Fehler gemacht?

Natürlich. Es passieren immer Fehler. Wenn man viele Entscheidungen trifft, trifft man auch mal eine falsche. Aber das sage ich natürlich nicht so gern. (schmunzelt) Fehler gehören dazu

Der US-amerikanische Torwart Jake Kielly war lange ein starker Rückhalt mit starken Statistiken, erwischte beim Ausscheiden in Bad Nauheim aber einen schlechten Tag. © Fischer, Andreas

Bleibt Bo Subr sicher Trainer der Huskies?

Ich sehe keinen Grund, warum er nicht bleiben sollte. Mit seiner Leistung sind wir sehr zufrieden.

Sie haben bereits mit vielen Spielern verlängert. Viele von ihnen haben auch schon den späten K.o. gegen Bietigheim vor zwei Jahren erlebt. Nun wieder ein Negativerlebnis. Gibt es Sorge, dass Spieler so etwas mit in die neue Saison schleppen?

Die Jungs sind alle Profis. Die Gewinner-Mentalität muss man als Verein haben. Im Duell mit Bietigheim haben viele Faktoren eine Rolle gespielt. Aber Spieler von damals, beispielsweise Marco Müller, ändern sich nicht. Die wollen auch gewinnen, die wollen auch Meister werden. Da bin ich überzeugt.

Planen Sie, zukünftig in solch einer entscheidenden Saisonphase mit einem Mentaltrainer zusammenzuarbeiten?

Da bin ich ein Fürsprecher. Das kann uns sicher helfen. Das ist natürlich eine Überlegung, ja.

Sie führen mit den Spielern aktuell Gespräche, am Sonntag steht noch der Abschluss mit den Fans an. Ist dann Sommerpause?

Gespräche gibt es auch dann jeden Tag. Die Spieler werden sich vielleicht ein, zwei Wochen ausruhen, aber dann fangen sie wieder an, um Anfang August topfit hier aufzuschlagen. Der Aufstieg bleibt das Ziel. Dafür muss jeder bereit sein.

Bad Nauheim und Ravensburg bleiben in der Liga, Bietigheim kommt aus der DEL herunter, Krefeld wird sicher einen neuen Aufstiegsanlauf nehmen, aus der Oberliga wird ein gutes Team hinzukommen. Wird es in der neuen Saison noch ein bisschen schwieriger aufzusteigen?

Die DEL 2 hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter verbessert. Jeder lernt, keiner schläft. Da musst du immer besser, härter arbeiten als andere. Das machen wir auch. Unsere Liga ist stark, ist immer enger zusammengerückt. Es gibt keine schlechten Mannschaften.

Zur Person Joseph „Joe“ Gibbs (63) kam 1979 aus Toronto (Kanada) nach Braunlage, spielte dort und bei weiteren Stationen Eishockey. Nach einem Studium der Immobilienwirtschaft war er beim ESV Kaufbeuren, den Kassel Huskies, den Nürnberg Ice Tigers und beim KSV Hessen Kassel tätig. Seit 2014 ist er wieder Huskies-Geschäftsführer. Gibbs ist verheiratet mit Katherine, hat eine Tochter und zwei Enkelkinder.

