Kassel Huskies: Zuhause in Dunkelblau, auswärts in Weiß

Von: Björn Friedrichs

Neue Kleidung: (von links) Derek Dinger, Spieler Hans Detsch und Lukas Thier präsentieren auf der Großbaustelle Eissporthalle die neuen Trikots der Kassel Huskies. © Björn Friedrichs

Die Kassel Huskies haben ihre neuen Trikots vorgestellt: Klassisch und zugleich modern sollen sie sein. Außerdem bleibt Co-Trainer Jan Melichar bei den Nordhessen.

Kassel – Gut ausgestattet in die neue Saison: Die Kassel Huskies haben ihre neuen Trikots für die anstehende DEL-2-Spielzeit präsentiert. Zuhause treten die Huskies künftig in Dunkelblau, auswärts in Weiß an. Außerdem wurde am Donnerstag der Verbleib von Co-Trainer Jan Melichar bekannt, der somit in seine zweite Saison beim Eishockey-Zweitligisten geht.

Die Trikots

Die neuen Trikots sind echte Hingucker. Die dunkelblauen Heim- und weißen Auswärtsjerseys haben am Bund und am Ärmel zwei Streifen. Im Kragen steht in großen Buchstaben „Fuldastadt“, am Bund ist ein Aufnäher zu finden, der dem Wappen der Stadt Kassel nachempfunden ist und auf dem „Im Herzen ein Husky“ steht.

Der Slogan Fuldastadt ist im Nackenbereich des neuen Huskies-Trikots zu lesen. © Björn Friedrichs

Auf der Brust prangt wieder das große Huskies-Logo – das soll auch in Zukunft so bleiben. Die Patches – also Aufnäher – sind etwas weicher geworden, um den Tragekomfort für die Spieler zu erhöhen. „Wir wollten etwas Modernes haben, aber die Trikots sollten zugleich auch klassisch sein“, sagt Marketingleiter Derek Dinger, der erheblichen Anteil am neuen Design hat.

Die Arbeiten am neuen Dress liefen gemeinsam mit einem Designer und der Kasseler Textilfirma Guteskama seit Anfang des Jahres. „Man glaubt gar nicht, wie viel Arbeit hinter so einem Trikot steckt“, sagt Huskies-Mitarbeiter Lukas Thier.

Im Herzen ein Husky: Mit diesem Spruch und dem Emblem der Stadt Kassel ist der Bund des Trikots geschmückt. © Björn Friedrichs

Angelehnt haben sich die Huskies an die Trikots von NHL-Klub St. Louis Blues. Auch die Blues haben am Bund und an den Schultern zwei andersfarbige Streifen, ihre Schulterpartien heben sich farblich ebenfalls nochmal vom Brust- und Bauchbereich ab. „Da hätten wir auf dem weißen Auswärtstrikot auch gerne noch etwas Blau gehabt, das war mit den DEL-2-Regularien aber nicht vereinbar“, sagt Dinger.

In der Mannschaft findet das neue Trikot, das ab sofort im Onlineshop bestellt werden kann, schon viel Anerkennung. Einige Spieler kommentierten begeistert die Beiträge in den Sozialen Medien. „Mir gefallen die Trikots echt gut. Sie haben NHL-Charakter, wenig Werbung und der Schnitt liegt richtig gut an“, sagt Huskies-Stürmer Hans Detsch.

Worauf sich die Fans auch jetzt schon freuen können: Wie vergangene Saison wird es auch dieses Jahr für einen Spieltag ein Sondertrikot geben.

Die Verlängerung

Der Co-Trainer bleibt: Jan Melichar geht in seine zweite Saison bei den Huskies an der Seite seines tschechischen Landsmannes Bo Subr.

Der 45-Jährige war zwischen 2014 und 2019 beim EHC Freiburg tätig, danach beim SC Langenthal in der Schweiz. 2022 ging es für Melichar dann nach Kassel. (Björn Friedrichs)