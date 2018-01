Zwei Siege, vier Niederlagen

Durchwachsenes Wochenende für Kassels Eishockey-Nachwuchs

Kassel. Durchwachsenes Wochenende für die Eishockeyjugend Kassel (EJK): Zwei Siegen stehen vier Niederlagen gegenüber. Die DNLII-Mannschaft konnte sich am Freitag mit 5:4 (2:1, 1:0, 1:3, 1:0) beim EHC Wolfsburg durchsetzen. Louis Trattner brachte sein Team in der vierten Spielminute mit 1:0 in Führung.