Zweiter Neuer: Kassel Huskies holen Talent Connor Korte

Von: Björn Friedrichs

Connor Korte, hier im Trikot der deutschen U17-Nationalmannschaft, ist der zweite Neuzugang der Kassel Huskies. © imago images/Nordphoto

Das ist der zweite Neuzugang der Kassel Huskies: Aus der Schweiz wechselt der 20 Jahre alte Connor Korte zum Eishockey-Zweitligisten.

Kassel – Korte wurde am 31. Januar 2003 im österreichischen Oberndorf geboren, hat die deutsche und österreichische Staatsangehörigkeit. Mit Eishockey begann Korte im oberbayrischen Rosenheim, ehe er 2016 in die RB-Akademie nach Salzburg wechselte. Seit 2018 spielte er dann für die U 17 und U 20 vom Schweizer Rekordmeister HC Davos.

In der abgelaufenen Spielzeit schoss Korte in 44 Partien der U20-Elit 24 Tore, gab dazu 17 Vorlagen. In Jahr zuvor waren es elf Tore und 20 Vorlagen in 40 Spielen (2021/22) sowie 20 Tore und acht Assists in 38 Partien (2020/21).



2022/23 machte der Stürmer, der auch schon für deutsche Jugend-Nationalmannschaften und 2021 bei der U18-WM in den USA spielte, erste Erfahrungen im Seniorenbereich. Zweimal lief er mit Förderlizenz für die HCB Ticino Rockets in der zweiten Schweizer Liga auf. Nun kommt er als zweiter Neuzugang nach Rückkehrer Yannik Valenti nach Kassel.

„„Connor ist körperlich dazu bereit, die Herausforderung kommende Saison anzunehmen und sich seinen Platz im Team zu verdienen“, wird Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs in einer Mitteilung zitiert. (Björn Friedrichs)