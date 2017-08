Vorbereitung geht weiter: Huskies spielen in Braunlage

Am Freitag im Harz

+ © Schachtschneider Stellt sich den Fans am Sonntag persönlich vor: Stefan Della Rovere, der kanadische Neuzugang der Huskies. © Schachtschneider

Kassel/Braunlage. Die Vorbereitung der Huskies nimmt weiter an Fahrt auf: Am Freitag steht für den Eishockey-Zweitligisten ein Testspiel beim Oberligisten in Braunlage auf dem Programm.