Chaos beim Kassel Marathon: Spitzengruppe aus dem Rennen genommen

Kassel. Beim Kassel Marathon haben sich die Ereignisse überschlagen. Ausgerechnet die Spitzengruppe des Hauptrennes, bestehend aus fünf Läufern, ist an der Weserspitze falsch abgebogen.

Die bittere Folge: Für die Gruppe, zu der neben den kenianischen Top-Athleten der Veranstaltung auch Ybekal Daniel Berye vom PSV Grün-Weiß Kassel gehörte, hätte sich die Laufstrecke so um knapp fünf Kilometer verkürzt, der Lauf wäre so ungültig. Nach viel Chaos und ebenso vielen Diskussionen entschied sich Veranstalter Winfried Aufenanger um 11.35 Uhr, die Spitzengruppe aus dem Rennen zu nehmen. Auf der Wolfhager Straße wurde das Quintett gestoppt, was bei den Läufern für großen Unmut sorgte. Neben der sportlichen Leistung geht es bei den Athleten aus Kenia ja auch um die Siegprämien. Sieger des Rennens wird nun der eigentlich Sechstplatzierte werden.

Sportredakteur Martin Scholz hat das Chaos aus einem Begleitfahrzeug heraus erlebt. Sein erster Eindruck: An der Fuldatalstraße in Richtung Landhaus Meister sind die Läufer nicht in Richtung Wolfsanger geleitet worden. Wie das passieren konnte, ist derzeit unklar. Zunächst heißt es: Polizeibeamte hätten den Tross für Halbmarathon-Läufer gehalten, ihn so in die falsche Richtung geschickt. Dem widersprach die Polizei sehr schnell. Einsatzleiter Achim Scholz erklärte gegenüber unserer Zeitung, Führungsfahrzeug und Polizeimotorrad seien den richtigen Weg gefahren. „Der erste Fehler ereignete sich an der Ysenburger Straße, als auf die Josefstraße abgebogen werden musste. Unsere Fahrzeuge haben das getan. Das Zeitnahmefahrzeug ist aber geradeaus gefahren.“

Der Fehler sei dann bemerkt worden. Es wurde gewendet, Fahrzeuge und Läufer seien an der Fuldastraße aber durch Zurufe erneut falsch abgebogen, so dass die eigentliche Strecke deutlich verkürzt worden sei.

Das Fahrzeug mit Aufenanger fuhr zu dem Zeitpunkt nicht an der Spitze des Feldes. Der Marathon-Macher hätte den Fehler sofort bemerkt und korrigiert.

Hier passierte der Fehler:

In unserem Streckenvideo sehen Sie bei Minute 2.20, wann die Gruppe hätte rechts abbiegen müssen:

