Jens Nerkamp und Melat Yisak Kejeta machen Werbung für Marathon am 1. Oktober

Kassel. Sie sind zwei richtige Hingucker: In ganz Kassel grüßen zwei Läufer mit fröhlichem Lachen und Daumen hoch von offiziellen Postern.

Sie machen Lust auf die Laufveranstaltung, deren elfte Auslage am 1. Oktober stattfinden wird: der Kassel-Marathon. Sie – das ist die Äthiopierin Melat Yisak Kejeta mit frecher Afro-Frisur, die die Blicke auf sich zieht. Er – das ist Jens Nerkamp, seit Jahren einer der erfolgreichsten Läufer der Region. Beide starten nicht nur für den PSV Grün-Weiß Kassel, beide zählen im Halbmarathon auch zu den Favoriten auf den Sieg.

Doch vor dem Startschuss sind die beiden Titelaspiranten in eine andere Rolle gerutscht: in die der Marathon-Models. „Ich bin zum ersten Mal Coverboy und werde jetzt auch nicht auf die Idee kommen zu modeln“, sagt Nerkamp und lacht. „Es ist schon sehr komisch, sich selbst in der Stadt zu sehen.“ Das Plakat hat dazu geführt, dass er nun auch hin und wieder von Fremden erkannt wird. Auch Freundinnen von Kumpels hätten gefragt, „Ist das nicht dein Freund?“

Ja, das ist er tatsächlich. Die Idee zum Foto hatte Marathon-Chef Winfried Aufenanger. „Er hat ein neues Cover gesucht. Als er uns gefragt hat, haben wir beide nicht lange gezögert und ja gesagt“, erklärt Nerkamp. In einem Dutzend verschiedener Posen wurde das Duo abgelichtet, anderthalb Stunden dauerte das Shooting. Am Ende wurde es das Motiv mit Daumen hoch. Am 1. Oktober würde den Nerkamp gern auch zeigen – und zwar als Sieger des Halbmarathons.

Mit seiner Bestzeit von 1:04,06 Stunden über 21 Kilometer liegt der Germanistik-Student zwar deutlich unter dem Streckenrekord von 1:11,30 Stunden, den Markus Jahn 2012 aufgestellt hat. Und eine Verbesserung der Bestmarke würde „der Veranstaltung gut tun“, wie Aufenanger sagt.

Doch der 28-Jährige ist noch nicht richtig fit. Ein Fersensporn zwang ihn von Mai bis August zu einer langen Pause. „Erst seit Anfang August kann ich wieder laufen, erst seit zwei Wochen wieder täglich trainieren. Deshalb bin ich unsicher, wie gut ich durchhalten kann.“

Starke Konkurrenz kommt mit Tom Ring aus dem eigenen Verein. Gut möglich aber, dass die beiden Topläufer sich gegenseitig motivieren. Immerhin hat sich Nerkamp bei ersten Wettkämpfen schon kontinuierlich steigern können. Obwohl er seit sieben Jahren in Kassel lebt, startet er nun erst zum zweiten Mal in seiner Wahlheimat. Im vergangenen Jahr war er Teil einer Staffel, in diesem Jahr steht der Halbmarathon an. „Ich freue mich sehr darauf. Sonst hat es mit der Bahnsaison nie gepasst. Mein Ziel ist, Spaß zu haben. Denn aufgrund der langen Zwangspause kann ich noch nicht an eine für mich zufriedenstellende Leistung denken, wenn ich meine Bestzeit zugrunde lege. Das ist ein ordentliches Brett, das ich nicht werde angreifen können. Aber Tom und ich werden auf eine Zeit unter 1:10 anlaufen.“

Und wer weiß, wie das Rennen verlaufen wird. Denn Nerkamp sagt auch: „Ich habe noch nie länger als 1:10 Stunden gebraucht. Das soll auch nicht ausgerechnet in Kassel der Fall sein. Auch deshalb werde ich kämpfen.“ Ein Marathon-Model als Sieger des Halbmarathons – das wäre schließlich auch eine schöne Schlagzeile.