Halbmarathon: Hessische Meisterschaften finden in Kassel statt

Schöne Nachrichten für die Läufer in der Region: Das Präsidium des Hessischen Leichtathletik-Verbandes (HLV) hat Kassel den Zuschlag für die Ausrichtung der Hessischen Meisterschaften im Halbmarathon gegeben.

Dies teilte Jochen Miersch, Laufwart des HLV, nun den Organisatoren des größten nordhessischen Sportevents mit. Kassels Marathon-Chef Winfried Aufenanger freut sich darüber, 2018 die Hessischen Halbmarathon-Meisterschaften ausrichten zu dürfen: „Das wertet unsere Veranstaltung noch einmal erheblich auf.“

Die Starter erwartet in Kassel ein schneller Kurs. In diesem Jahr stellten das Jens Nerkamp (PSV Grün-Weiß Kassel, 1:07:49) als Zweiter des EAM Kassel Marathon, Ilyas Iman (LG Fulda, 1:09:22) als Dritter und Tom Ring (PSV Grün-Weiß Kassel, 1:10:05) mit Platz 4 aus hessischer Sicht eindrucksvoll unter Beweis. In der HLV-Jahresbestenliste liefen sie auf die Plätze fünf, zwölf und vierzehn. Mit Ilyas Iman stand so auch der amtierende Hessische Meister im Halbmarathon auf dem Podium.

Halbmarathon-Meisterschaften der Frauen

Bei den Frauen ist die Hessische Halbmarathon-Meisterschaft vor allem für die Läuferinnen des PSV Grün-Weiß Kassel eine sehr gute Gelegenheit zur Machtdemonstration. Allen voran für Melat Yisak Kejeta: Mit 1:11:00 (in Berlin war sie damit beim großen Halbmarathon Gesamt-Zweite) die zweitschnellste Athletin in Deutschland in diesem Jahr und dazu die konstanteste. Gleich fünfmal lief die damit auch schnellste Hessin in diesem Jahr 1:11er-Zeiten, darunter auch bei ihrem fulminanten Erfolg in Kassel.

+ Erfolgreiche PSV-Läuferinnen: Anna Starostzik, Melat Yisak Kejeta und Sandra Morchner. © Stefan Waldert

Dahinter könnten sich mit der Fünften der HLV-Jahresbestenliste, Anna Starostzik (PSV Grün-Weiß Kassel, 1:18:38, außerdem in diesem Jahr Gesamt-Dritte und Meisterin W30 bei der Hessischen Marathon-Meisterschaft), und der in diesem Jahr so starken Deutschen Marathon-Meisterin W45 und Deutschen Halbmarathon-Meisterin W45 Sandra Morchner (PSV Grün-Weiß Kassel, 1:19.42, Platz sieben HLV-Jahresbestenliste) die Zweit und- Drittplatzierte des EAM Kassel Halbmarathons 2017 gute Chancen ausrechnen.

„Ich hoffe, dass sich viele hessische und vor allem auch nordhessische Läuferinnen und Läufer anmelden und mit uns einen ähnlich tollen Halbmarathon feiern wie in diesem Jahr“, so Winfried Aufenanger.

Halbmarathon-Frühbuchertarif

Da am 31. Dezember der Wechsel in die nächsthöhere Tarifstufe ansteht, sollten die Starter die Chance des günstigsten Frühbuchertarif für den EAM Kassel Marathon 2018 noch nutzen und sich vor dem Jahresende anmelden.