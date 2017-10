Im Live-Video: Maciek Miereczko gewinnt den Kassel Marathon 2017

Kassel. Tausende Läufer gehen an diesem Wochenende beim Kassel Marathon an den Start. Wir sind für Sie live dabei und halten Sie auf dem Laufenden. Maciek Miereczko hat das Hauptrennen 2017 gewonnen. Bei den Frauen triumphierte Daisy Langat.

Hinweis: Der Live-Stream läuft durchgehend. Unser Kommentator Jens Nähler meldet sich regelmäßig mit aktuellen Infos live aus dem Auestadion. Zusätzlich gibt es nachfolgend alle Informationen im Live-Ticker.

+++ 12.43 Uhr: Daisy Langat gewinnt bei den Frauen +++

Daisy Langat hat mit einer Zeit von 2:39:31 Stunden den Kassel Marathon bei den Frauen gewonnen.

+++ 12.38 Uhr: Erstes Rennen für den Sieger +++

Gleich mit dem ersten Start hat Maciek Miereczko den Sieg in Kassel geholt. "Als ich dann gehört habe, dass ich führe, dachte ich, ich ziehe das jetzt durch", sagte er nach Zieleinlauf.

+++ 12.31 Uhr: Maciek Miereczko gewinnt Marathon +++

In einer Zeit von 2:27:39 Stunden gewinnt Maciek Miereczko vom VFB Erftstadt den Kassel Marathon 2017. Er profitierte vom Chaos in der Führungsgruppe, die an der Weserspitze falsch abgebogen ist.

+++ 12.26 Uhr: Unser Bericht zum Chaos an der Spitze +++

Der erste Schock ist verdaut. Die Kollegen aus der Sportredaktion haben alle bislang gesammelten Informationen zum Marathon-Chaos gesammelt. Hier geht es zum Bericht. Im Ticker bleiben wir live auf der Strecke.

+++ 12.13 Uhr: Zieleinlauf des Marathons steht kurz bevor +++

In wenigen Minuten erwarten wir den Zieleinlauf des Kassel Marathon 2017. Der Sechste wird wohl der Erste sein heute. Kurios.

+++ 11.55 Uhr: Läufer der Spitzengruppe aus dem Rennen genommen +++

Die gestoppten Spitzenläufer sind nun aus dem Rennen genommen worden, wurde soeben im Stadion verkündet.

+++ 11.35 Uhr: Spitzengruppe gestoppt +++

Die Spitzengruppe ist gestoppt worden.

+++ 11.18 Uhr: Falscher Weg: Spitzengruppe biegt falsch ab +++

Unser Reporter meldet: Die Spitzengruppe ist an der Weserspitze falsch abgebogen. An der Fuldatalstraße in Richtung Landhaus Meister sind die Läufer nicht in Richtung Wolfsanger geleitet worden. Dies betrifft nur die Führungsgruppe. In dem vorwegfahrenden Zeitauto saßen wohl keine Verantwortlichen aus Kassel, sodass diesen der Fehler nicht auffiel. Das Führungsfahrzeug mit Marathon-Organisator Winfried Aufenanger war zum Zeitpunkt nicht an der Spitze.

+++ 11.10 Uhr: Spitzengruppe beim Marathon +++

Beim Marathon gibt es bei Kilometer 18 immer noch eine Top-Gruppe von fünf Läufern. Zeit: 59 Minuten.

+++ 11.01 Uhr: Live-Ergebnisse +++

Hier gibt es übrigens alle Ergebnisse und Zeiten des Kassel Marathons 2017.

+++ 10.48 Uhr: Stimmen der Sieger beim Halbmarathon +++

Melat Yisak Kejeta: "Ich danke allen für die Unterstützung, ganz besonders meinem Trainer Winfried Aufenanger. Das war ein tolles Rennen."

Jens Nerkamp: "Ich bin super zufrieden mit der Zeit un dem zweiten Platz."

Anna Starostzik: "Wahnsinn, Bestzeit. Ein tolles Rennen."

+++ 10.24 Uhr: Neue Bestzeiten beim Halbmarathon +++

In 1:06:42 Stunden läuft Chalachew Tiruneh in neuer Bestzeit zum Sieg beim Halbmarathon 2017. Er unterbietet die Zeit von Markus Jahn um knapp fünf Minuten. Der Kasseler Jens Nerkamp läuft auf Platz zwei. Auch er bleibt unter der Zeit des alten Streckenrekords. Bei den Frauen hat Melat Yisak Kejeta in 1:11:36 Stunden gewonnen. Das ist ebenfalls neuer Rekord. Der alte lag bei 1:17:59 Stunden.

+++ 10.16 Uhr: Erste Gruppe hat sich bereits abgesetzt +++

Erste Infos live von der Strecke: Eine Gruppe von fünf Läufern hat sich bei Kilometer fünf bereits 200 Meter vom Feld abgesetzt. In der Gruppe läuft der Titelverteidiger sowie Ybekal Daniel Berye aus Kassel mit.

+++ 10 Uhr: Startschuss für das Hauptrennen +++

Nun ist auch das Hauptrennen des Kassel Marathon 2017 gestartet.

+++ 9.53 Uhr: Patrick Gabriel gewinnt Handbike-Rennen +++

Patrick Gabriel aus Neustadt am Rübenberge bei Hannover hat überlegen bei den Handbikern gewonnen. Sein Fazit: Die Strecke war recht nass. Deswegen sei er vorsichtiger gefahren.

+++ 9.42 Uhr: Halbmarathon gestartet +++

Die Läufer der Halbmarathon-Distanz und die Power-Walker sind seit 9.15 Uhr auf der Strecke.

+++ 9 Uhr: Die letzten Vorbereitungen laufen +++

Guten Morgen aus der Redaktion. Die letzten Vorbereitungen an der Strecke laufen, die Läufer sammeln sich am Start. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden mit allen wichtigen Informationen.

Die Handbiker sind übrigens bereits vor wenigen Minuten gestartet. Der Halbmarathon startet um 9.15 Uhr, die Staffeln und der Start des Hauptrennens ist um 10 Uhr. Wir übertragen das Spektakel gleich im Live-Video.

Nordic Walking und Mini-Marathon: So war der Samstag

Am Samstag sind zwei Läufer-Gruppen an den Start gegangen: Die Nordic Walker (14.15 Uhr) und die Läufer des Mini-Marathons (15.45 Uhr). Etwa 4000 junge Läufer zwischen acht und 19 Jahren haben die 4,219 Kilometer lange Strecke hinter sich gebracht. Etwa 90 Schulen aus der gesamten Region haben teilgenommen.

Circa 350 Anmeldungen gab es für den acht Kilometer langen Lauf der Nordic Walker. Am heutigen Sonntag gehen erneut Walker an den Start: gemeinsam mit dem Halbmarathon beginnt um 9.15 Uhr der Power-Walking-Halbmarathon.

Unser Livestream von Samstag zum Nachschauen

Die tolle Stimmung im Auestadion verpasst? Oder den eigenen Zieleinlauf noch einmal anschauen? Hier können Sie sich unseren Live-Stream von Samstag in der Wiederholung anschauen.

Wetter soll am Sonntag mitspielen

Nach Regen am Samstag sehen die Prognosen für den Sonntag ganz gut aus: Bei maximal 16 Grad ist es erst neblig, dann soll es einen Mix aus Sonne und Wolken geben, aber bis zum Abend trocken bleiben. Gutes Wetter also für die Läufer.

Verkehrsbehinderungen in der Stadt

Wie auch in den Vorjahren wird es zur Sicherheit der Läufer rund um die Marathon-Strecke Straßensperrungen geben. Die Sperrungen werden am Sonntag, 1. Oktober, gegen 7 Uhr eingerichtet und bis 17 Uhr wieder abgebaut. Autofahrer können die für den Marathon gesperrten Straßen nur an festgelegten Punkten überqueren. Wir haben eine Übersicht zu den Straßensperrungen zum Marathon in Kassel.

Das Programm am Sonntag, 1. Oktober 2017

ab 7.30 Uhr Startunterlagenausgabe

7.30 Uhr MarathonExpo (bis 16 Uhr)

8.30 Uhr Start Handbiker-Halbmarathon

9.15 Uhr Start Halbmarathon, Power Walking-Halbmarathon

10 Uhr Start Marathon, Marathon-Staffel

12 Uhr Siegerehrung (Auesporthalle) Halbmarathon

12.15 Uhr Zieleinlauf Marathon

14. 30 Uhr Pressekonferenz

ab 15 Uhr Siegerehrung (Auesporthalle), Marathon/Marathon-Staffel

16 Uhr Zielschluss Marathon

Sicherheit beim Kassel Marathon

Die Terroranschläge, die in den vergangenen Monaten in Europa Todesopfer gefordert haben, wirken sich auf fast nahezu alle Großveranstaltungen aus: So auch auf den Kassel Marathon, der am Wochenende zum elften Mal stattfindet. Lkw sollen Läufer schützen.

