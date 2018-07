Halbmarathon: Geplanter Testlauf am 29. Juli in Kassel fällt aus

Der offizielle Testlauf zum EAM Kassel Marathon ist bei vielen Startern in die Vorbereitung fest eingebunden. Er sollte am 29. Juli stattfinden. Aufgrund der aktuellen Wetterlage fällt der Test nun aus.

Dieser Artikel wurde am 26. Juli um 15.57 Uhr aktualisiert - Am Sonntag stand eigentlich der offizielle Testlauf zum EAM Kassel Marathon auf dem Programm – etwa 800 Teilnehmer waren in den vergangenen Jahren dabei. Aufgrund der aktuellen Wetterlage hat sich die Organisationsleitung des Kassel Marathon nun entschieden, den Testlauf am Sonntag abzusagen.

„Wir haben diese Entscheidung gemeinsam mit unserem Medical Team, unserem Titelsponsor, den Stützpunkt-Leitern, unseren Walking-Koordinatoren, Polizei und Ordnungsbehörden getroffen“, erklärt Veranstaltungsleiter Winfried Aufenanger. „Die Gesundheit aller Teilnehmer steht für uns absolut im Vordergrund und bei den derzeitigen und für Sonntag angekündigten Temperaturen möchten wir natürlich kein Risiko eingehen.“ Am Testlauf nehmen erfahrungsgemäß viele Laufeinsteiger teil.

Den Läufern und Walkern empfehlen die Marathon-Verantwortlichen nach Möglichkeit, bei diesen Temperaturen Trainingsläufe ab 6 Uhr oder spät am Abend zu absolvieren. Ein neuer Termin für den Testlauf ist zurzeit nicht festgelegt.