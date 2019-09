Kassel Marathon 2019: Der Sonntag im Live-Ticker

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, jetzt kann es endlich losgehen. An diesem Wochenende gehen Tausende auf die Strecke beim Kassel Marathon 2019. Alle Infos im Live-Ticker.

Wir berichten am Marathon-Sonntag aktuell von der Strecke und werfen auch einen Blick hinter die Kulissen.

+++ Der Marathon-Sonntag +++

Herzlich willkommen zum Live-Ticker des Kassel Marathon 2019. An diesem Sonntag gehen die Handbiker, die Power Walker sowie die Läufer der Halbmarathon-Distanz und der vollen Marathon-Distanz an den Start. An dieser Stelle finden Sie am Sonntag ab ca. 8.30 Uhr aktuelle Infos zum Marathon.

Der Zeitplan für Sonntag

ab 7.30 Uhr: Ausgabe der Startunterlagen

7.30 Uhr: Marathon-Expo (bis 16 Uhr)

9 Uhr: Start Handbiker-Halbmarathon

9.15 Uhr: Start Halbmarathon, Power Walking-Halbmarathon

10 Uhr: Start Marathon, Marathon-Staffel

12 Uhr: Siegerehrung Halbmarathon

12.15 Uhr: Zieleinlauf Marathon

14.30 Uhr: Pressekonferenz

ab 15 Uhr: Siegerehrung Marathon/Marathon-Staffel

16 Uhr: Zielschluss Marathon

Umfangreiche Sperrungen im gesamten Stadtgebiet

Entlang der Strecke kommt es an diesem Sonntag zu Sperrungen und Verkehrsbehinderungen. Gegen 7 Uhr werden die Sperrungen eingerichtet und bis 17 Uhr wieder abgebaut.

Die Marathonstrecke führt über Waldau, Forstfeld, Lohfelden, Bettenhausen, Unterneustadt, Wesertor, Wolfsanger, Fasanenhof, Nord (Holland), Philippinenhof-Warteberg, Rothenditmold, Kirchditmold, Vorderer Westen, Mitte, Wehlheiden, Süd. Auch der Halbmarathon führt über einen großen Teil der Marathonstrecke. Der Mini-Marathon führt durch die Aue, ebenso die Walking-Strecke. Letztere führt allerdings noch zusätzlich um den Bugasee.

Auch die Busse und Bahnen werden dementsprechend umgeleitet. Eine genaue Übersicht gibt es hier.