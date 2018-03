Kassel Marathon: Günstiger anmelden noch bis Ende März

Kassel. Am Ende des Monats, am 31. März, läuft die zweite günstige Frühbucher-Staffel für den EAM Kassel Marathon aus. Bis dahin sparen Teilnehmer bei der Anmeldung bares Geld.

Die nächste Staffel läuft bis zum 30. Juni, die letzte bis zum Meldeschluss am 2. September. Bis dahin beträgt für Marathon-Läufer die Ersparnis jetzt 19 Euro, für Halbmarathon-Läufer 12 Euro, pro Staffel 18 Euro und für Walker 5 Euro. Hier geht es zur Anmeldung für den EAM Kassel Marathon.

In Nordhessen bereiten sich die Läufer nicht nur an den zahlreichen Marathonstützpunkten vor, 160 machen auch mit bei der HNA-Gesundheitsaktion Lauf geht's, die am Wochenende mit dem ersten gemeinsamen Lauftreff startet.

Mehr Informationen zu Lauf geht's und dem Kassel Marathon bietet unser Marathon-Spezial.