Lauf geht’s: Heute gibt’s die Theorie

Kassel. Die ersten Trainingseinheiten für den EAM Kassel Marathon werfen ihre Schatten voraus. Zur Einstimmung ist aber bei der „Lauf geht’s“-Aktion nun erst mal Theorie angesagt: Heute Abend ist Dr. Wolfgang Feil zu Gast in Kassel.

Der Biologe und Sportwissenschaftler ist der Vater der Ernährungssteuerung von 14 deutschen Olympiateilnehmern in Rio, berät viele Nationalmannschaften und hat die Aktion „Lauf geht’s“ mit initiiert. Nach Abschluss des kostenpflichtigen Anmeldeprogramms werden sich die 160 regionalen Teilnehmer am Stützpunkt in Kassel in geleiteten Trainingsgruppen auf den Kasseler Halbmarathon am 16. September vorbereiten.

Heute Abend dreht sich ab 19 Uhr im alles rund ums Thema „Lauf Dich gesund – Ganzheitlich zum Erfolg“. Die Veranstaltung findet im Südflügel des Kasseler Kulturbahnhofs (Rainer-Dierichs-Platz 1) statt. Feil wird über aktuelle Erkenntnisse aus der Trainings- und Ernährungsforschung mit Schwerpunkten Fettstoffwechsel und Stabilität sprechen. Teilnehmen können nur angemeldete Mitglieder.

Weitere Informationen auf der Lauf geht's-Webseite.