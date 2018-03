So wird richtig Fett verbrannt: 150 kamen zum Vortrag von Dr. Wolfgang Feil

Vor der Praxis war noch einmal Theorie angesagt. Zur Einstimmung auf unsere „Lauf geht’s“-Aktion war gestern Abend Dr. Wolfgang Feil zu Gast in Kassel.

Der Biologe und Sportwissenschaftler referierte im Kasseler Kulturbahnhof über das Thema „Lauf Dich gesund – Ganzheitlich zum Erfolg“ (siehe dazu auch unser Interview: "Richtige Ernährung ist der Schlüssel zum sportlichen Erfolg"). 150 Zuhörer kamen zu diesem Vortrag.

Feil sprach vor den angemeldeten Teilnehmern unserer Fitnessaktion, an dessen Ende die Teilnahme am Kasseler Halbmarathon am 16. September steht, über aktuelle Erkenntnisse aus der Trainings- und Ernährungsforschung mit Schwerpunkten Fettstoffwechsel und Stabilität.

Er erklärte den Läufern, wie sie künftig mehr Fett statt Zucker verbrennen. Mehr über den gestrigen Abend später hier auf HNA.de.

Webseite: www.lauf-gehts-hna.de

Vernetzen: Facebook-Gruppe für alle Teilnehmer