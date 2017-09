Verkehrsbehinderungen beim Kassel Marathon: Hier gibt's Lücken für Autofahrer

Kassel. Wie auch in den Vorjahren wird es zur Sicherheit der Läufer rund um die Marathon-Strecke Straßensperrungen geben. Am Sonntag um 7 Uhr werden diese eingerichtet.

Die Sperrungen werden am Sonntag, 1. Oktober, gegen 7 Uhr eingerichtet und bis 17 Uhr wieder abgebaut. Autofahrer können die für den Kassel Marathon gesperrten Straßen nur an festgelegten Punkten überqueren.

Durchlassstellen für Autofahrer

• Leipziger Straße /Forstfeldstraße

• Leipziger Straße /Sandershäuser Straße

• Schützen/Ysenburgstraße

• Ihringshäuser Straße/Fuldatalstraße (Weserspitze)

• Schützenstraße/Weserstraße/Kurt-Wolters-Straße (Katzensprung)

• Holländische Straße/Mombachstraße

• Fiedlerstraße/Bunsenstraße/Eisenschmiede

• Friedrich-Ebert-Straße/Querallee

• Rathenauplatz/Wilhelmshöher Allee

• Wilhelmshöher Allee/Querallee.

Umleitungen für Tram- und Buslinien

• Unterneustadt, Waldau, Südstadt, Bettenhausen: Bus 16 fährt ab etwa 10 Uhr. - Bus 19 fährt von 8 bis 11.30 Uhr nicht durch die Wohnstadt. Ersatzhaltestelle in der Nürnberger Straße (B83) in Höhe der Tankstelle. In Fahrtrichtung Industriepark befindet sich die Ersatzhaltestelle auf Höhe der Fußgängerbrücke Fackelteich.

Bus 25 entfällt bis 11 Uhr zwischen Auestadion und Haltestelle „Lindenberg“. Bus 29 startet von 9.30 Uhr bis 13 Uhr nicht am Leipziger Platz, sondern am Platz der Deutschen Einheit. Bus 31 und 32 fahren bis 12.30 Uhr nicht zwischen Salzmannshausen und Sandershäuser Straße, sondern ohne Halt über die Dresdner Straße. Bus 37 fährt bis 12 Uhr ab Lohfelden „An der Brücke“ als Bus 35 über die Haltestelle „Lindenberg“ nach „Kaufungen-Papierfabrik“.

• Nord-Holland, Rothenditmold: Bus 19 wird von 8.30 Uhr bis 15 Uhr ab „Witzenhäuser Straße“ zur Haltestelle „Rothenberg“ umgeleitet. Bus 100 fährt bis 14.30 Uhr zwischen „Holländische Straße“ bis Bahnhof Wilhelmshöhe über „Harleshausen“.

• Kirchditmold, Harleshausen, Vorderer Westen, Wehlheiden: Tram 4 und 7 fahren von 8.30 Uhr bis 15 Uhr vom Bahnhof Wilhelmshöhe in Richtung „Am Stern“ nicht über „Annastraße“, sondern über „Kirchweg“ und „Weigelstraße“.

Tram 8 entfällt von 8 Uhr bis 15.30 Uhr zwischen „Bebelplatz“ und „Hessenschanze“ und wird über „Kongress Palais“ umgeleitet. Ersatz bietet die Buslinie EV8 zwischen „Bahnhof Wilhelmshöhe“, „Teichstraße“ und „Hessenschanze“ mit Abfahrt am Bahnhof Wilhelmshöhe, Bahnsteig 1. In Richtung „Kaufungen-Papierfabrik“ fährt die Tram 8 Uhr von 8.30 Uhr bis 15 Uhr über „Kirchweg“ und „Weigelstraße“.

Bus 10 verkehrt bis 15 Uhr nicht zwischen „Teichstraße“ und „Mauerstraße“. Bus 19 fährt von 8.30 Uhr bis 15 Uhr nicht von „Am Kubergraben“ bis „Witzenhäuser Straße“. Ersatz bietet ein Kleinbus, der von „Rasenallee“ über „Ahnatalstraße“ und Bahnhof Harleshausen Richtung Holländische Straße fährt. Bus 24 fährt bis 15 Uhr nicht zwischen „Teichstraße“ und „Einkaufszentrum DEZ“. Zwischen „Rasenallee“ und „Holländische Straße“ pendelt ein Bus über „Haroldplatz“ und „Fohlenäckerweg“. Bus 500 verkehrt bis 15 Uhr auf direktem Weg von „Auestadion“ bis „Bahnhof Wilhelmshöhe“.

• Wesertor, Wolfsanger: Tram 6 fährt wieder um 13.16 Uhr ab „Wolfsanger“. Bus 26 fährt von 10 Uhr bis 13 Uhr ab „Wolfsgraben“ wie Bus 27 zu „Ihringshäuser Straße“ und bietet hier Anschluss an Tram 3 und 7.

Infos am NVV-Servicetelefon unter 08 00/9 39 08 00.

Alle Infos zum Kassel Marathon gibt es hier.

Video: Die Marathonstrecke von oben