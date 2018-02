Gesund und fit zum Halbmarathon: Heute Infoabend der HNA-Aktion "Lauf geht's"

Kassel. Er ist sich sicher: "90 Prozent erreichen ihr Ziel", erzählt Wolfgang Grandjean. Heute (19 Uhr/Hotel La Strada) kommt der 51-jährige Hobbyläufer nach Kassel, um bei der kostenlosen Infoveranstaltung "Lauf geht’s" über die Aktion zu informieren.

+ Wolfgang Grandjean Mit der HNA-Aktion, die von den Organisatoren des EAM Kassel Marathons unterstützt wird, sollen vor allem Hobbyläufer und Laufneulinge auf die Teilnahme am Kasseler Halbmarathon am 16. September vorbereitet werden. Vorab hat uns Wolfgang Grandjean schon mal einige Fragen beantwortet.

Herr Grandjean, wie kamen Sie auf die Idee zu Lauf-geht’s?

Grandjean: Es war die Hemdengröße. „Comfort fit“ ist die höflichste Art der Textilindustrie, mir zu sagen, ich bin zu dick. Ich habe in der Jugend Leistungssport gemacht, aber die letzten 20 Jahre geschludert. Die Pfunde gingen rauf, ebenso der Blutdruck. Das viele Sitzen im Büro und im Auto führte zum Badscheibenvorfall. Es musste was geschehen.

Warum gerade Laufen?

Grandjean: Es ist so einfach. Man braucht nur Schuhe und raus aus der Tür. Man muss keine festen Trainingszeiten einhalten. Ich dachte, dass kann doch nicht so schwer sein.

War es dann aber doch?

Grandjean: Ich habe so ziemlich alles falsch gemacht. Viel zu schnell losgelaufen. Kein Muskelaufbautraining. Volle Kraft in die Verletzung. Die Wade zerrt, die Achillesferse schmerzt. Außerdem fiel es mir schwer, mich bei Wind und (schlechtem) Wetter zu motivieren.

Und so kam die Idee zu „Lauf-geht’s“?

Grandjean: Ich habe mich im Freundeskreis umgeschaut und stellte fest, dass geht doch nicht nur mir so. Wenn wir also ein Programm entwickeln, dass uns Anfänger und Wiedereinsteiger motiviert, dran zu bleiben und gleichzeitig „bei der Hand“ nimmt, dann müsste es klappen. Man braucht ein ambitioniertes Ziel. Das ist der Halbmarathon. Man begrenzt es zeitlich: Zur Erfüllung benötigen wir nur sechs Monate. Und wir haben mit Dr. Wolfgang Feil einen wissenschaftlichen Leiter gefunden, der nicht nur an den Sport denkt, sondern auch die gesunde Ernährung im Blick hat.

Sie haben bei der ersten Teilnahme am Programm vor drei Jahren über zehn Kilo abgenommen. Haben Sie Ihre Ernährung komplett umgestellt?

Grandjean: Komplett nein. Dazu koche und esse ich viel zu gern. Aber es reicht schon, wenn man sich an die wesentlichen Regeln hält: Kohlenhydrate reduzieren, also keine Pastaorgien mehr. Mehr Salat, mehr Gemüse, mehr Gewürze. Viel Eiweiß. Bis zu sechs Eier am Tag, gesunde Fette, auch Butter. Aber so wenig Weizen und Roggen wie möglich. Das schmeckt prima. Und ab und zu darf man dann auch genussvoll sündigen. Da kenne ich nichts.

Laufen Sie eigentlich gerne?

Grandjean: Ich muss zugeben, dass ich mich jahrelang über Läufer lustig gemacht habe. Diese Hungerhaken, die jedem ihre Laufgeschichte aufdrängen und bei Partys über nichts anderes mehr reden. Wenn Gott wollte, dass wir laufen, warum hat er dann das Auto erfunden?“, war mein Wahlspruch. Mittlerweile habe ich es lieben gelernt. morgens bei Sonnenaufgang durch den Wald zu laufen, die frische Luft zu spüren, wie automatisch zu laufen und im Kopf den Tag durchzuspielen. Das macht mich ruhiger und ausgeglichener.

Wie lange benötigen Sie für den Halbmarathon?

Grandjean: Ich bin kein schneller Läufer. Das ist auch nicht mein Ziel. Mir reicht es, wenn ich – je nach Trainingsstand – zwischen 2:15 Stunden und 2:40 Stunden ankomme. Aber dann bin ich noch fit genug, dass ich mich auch noch ohne Probleme beim Laufen unterhalten kann.

Was hat Ihnen das Laufen gebracht?

Grandjean: Ganz einfach: Mehr Gesundheit. Ich habe dauerhaft Gewicht verloren, konnte den Blutdruck deutlich senken und habe viel viel weniger Rückenschmerzen. Ausserdem bin ich in manchen Dingen gelassener geworden. Und das ist gut so.

Zur Person: Wolfgang Grandjean

Wolfgang Grandjean (51), Journalist und Buchautor, Co-Autor des Buches „Lauf dich gesund“. Initiator der Aktion „Lauf geht’s“, die seit 2015 in Aalen in Zusammenarbeit mit Dr. Wolfgang Feil gestartet wurde und bereits 2100 Laufeinsteiger zum Halbmarathon gebracht hat. Grandjean ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt in Ulm.

So läuft die Aktion

Die HNA-Aktion "Lauf geht’s" ist auf sechs Monate angelegt und beinhaltet Trainer-Unterstützung, ein großes Starterpaket sowie neueste Ernährungslehre. Die Kosten betragen einmalig 49,95 Euro und dann von April bis September monatlich 49,90 Euro. Mehr Infos und Anmeldungen gibt es auf der Lauf-Geht's-Homepage. Alles zum kostenlosen Infoabend finden Sie hier.