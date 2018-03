Zeit für die richtige Ernährung: Fettabbau durch einen Ölwechsel

Kassel. Die eine oder andere Einkaufsliste wird wohl am Dienstagabend im Südflügel des Kasseler Kulturbahnhofes entstanden sein.

Zumindest in den Köpfen etlicher Zuhörer, die gekommen waren, um einen Vortrag zu hören, der unter dem Titel „Lauf dich gesund – Ganzheitlich zum Erfolg“ eher dröge daherkam. War er aber nicht.

Auf Einladung dieser Zeitung war der Biologe und Ernährungswissenschaftler Dr. Wolfgang Feil aus Tübingen zu Gast, um sich mit einem richtig üblen Gegner anzulegen: dem Fett. Wie das am besten funktioniert, ohne schlimmen Hunger leiden zu müssen, wollten alle der anwesenden 150 Teilnehmer der HNA-Aktion „Lauf geht’s“ wissen.

+ Aufwärmen für den Vortrag: Ernährungsprofi Dr. Wolfgang Feil (vorn rechts) bringt sein Publikum im Kulturbahnhof in Schwung. © Schachtschneider

Und Feil wusste Antworten. Nicht nur auf Fragen, die am Ende der kurzweiligen zwei Stunden aus dem Publikum kamen, sondern auch zu Themen, an denen der Biologe in den vergangenen Jahren mit seiner Forschungsgruppe geforscht hat. Dabei hat der Schwabe an Referenzen einiges vorzuweisen. So erarbeitete der Sportwissenschaftler die Ernährungssteuerung von 14 deutschen Olympiateilnehmern in Rio und berät viele Nationalmannschaften und Bundesliga-Vereine wie die Ringernationalmannschaft, die TSG Hoffenheim, Werder Bremen oder die Rhein-Neckar-Löwen.

Kernthema: Ernährungssteuerung

Viel geballte Kompetenz also, aber nie gepaart mit Arroganz. Ohne nerviges Besserwissertum kam Pfeil ohne lange Umwege zu seinem Kernthema, der Ernährungssteuerung. Sein zentrales Anliegen dabei: die Aktivierung des Fettstoffwechsels. Eine geringere Aufnahme von Ballaststoffen wie Kartoffeln, Nudeln oder Brot – also eine Reduzierung der Kohlenhydrate in der täglichen Nahrung – bringt den Körper relativ schnell dazu, Energie durch Fettabbau zu gewinnen.

Dass sich das nicht immer vollständig umsetzen lässt, ist dabei für Feil kein Problem: „Sie brauchen sich nicht an sieben Tagen in der Woche an die Regeln zu halten.“ Feils Vorschlag: die 5:2-Regel, also durchaus an zwei Tagen in der Woche zu den weniger gesunden aber lieb gewonnenen Lebensgewohnheiten mit Weizenbrot oder Brathähnchen (heißt auf Schwäbisch „Göckele“) zurückkehren.

„Sie wollen ja schließlich ihren Körper nicht überfordern“, war sein Ratschlag zu den Themen Ernährungsumstellung und Aktivierung des Fettstoffwechsels. Beispiele dazu hatte Feil dann aber doch noch reichlich im Gepäck: Viel Sonne für das Vitamin D, am Morgen kalt duschen, Wasser statt Cola, lieber Gemüse statt Obst und viele Nüsse gegen den Hunger. Auch von „schützenden Nährstoffen“ wie Kräutern und Gewürzen war die Rede, und Hartgesottene bekamen den Tipp, auf einer langen Autofahrt mal an einer Ingwer- Knolle zu knabbern.

Vorher steht aber für die „Lauf geht’s“-Teilnehmer erst einmal der Trainingsstart für den Kasseler Halbmarathon am 16. September auf dem Programm. Am 25. März ist es so weit. Wolfgang Feil gab dazu den Läufern noch einen Ratschlag mit auf den Weg: „Nach dem Training wenig Kohlenhydrate und reichlich Eiweiß.“

Webseite: www.lauf-gehts-hna.de

Vernetzen: Facebook-Gruppe für alle Teilnehmer

Stichworte zur guten Ernährung

Essen ist nicht gleich Essen. Was man am besten zu sich nimmt, um den eigenen Körper dauerhaft leistungsfähig zu halten, weiß der Ernährungswissenschaftler Dr. Wolfgang Feil. Nachfolgend einige Beispiele: