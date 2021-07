Neuheit auf dem Sportplatz: Eine Anzeigetafel, die Leben rettet

Kostenloses Angebot

+ © Andreas Fischer Sie hatten die Idee: Dominc Six (links) und Erik Singaitis stehen vor der mobilen Anzeigetafel. Das Foto wurde beim Spiel zwischen dem KSV Hessen Kassel und der SV Elversberg aufgenommen, wo sie Premiere feierten. © Andreas Fischer

Dominic Six und Erik Singaitis haben eine Anzeigetafel entwickelt, die Leben rettet. Sie hat in Kassel Premiere gefeiert, aber es sollen noch mehr Einsatzorte hinzukommen.

Kassel – Es ist eine Neuheit auf dem Sportplatz. Zum ersten Mal kam die mobile Anzeigetafel beim KSV Hessen Kassel zum Einsatz. Beim Relegationsspiel zur Bundesliga der A-Junioren war die Tafel der Hingucker rund um den G-Platz in Kassel. Auch beim Rückspiel in Elversberg, welches die A-Junioren des KSV gewannen, stand sie auf dem Platz in St. Ingbert.

Zwei junge Unternehmer hatten 2020 die Idee zu Scobo (Abkürzung für Scoreboard, übersetzt: Anzeigetafel) – dann stoppte sie erst einmal das Coronavirus. Aber beginnen wir einmal von vorn.

Anzeigetafel für die Region: Die Idee gibt es seit 2020 - Premiere beim KSV Hessen Kassel

Die Idee kam während des ersten Lockdowns. Erik Singaitis und Dominic Six arbeiten für die Werbeagentur „Duke Promotion“ aus Wangen im Allgäu. „Es kam jemand auf mich zu und meinte, dass sein Fußballverein gern eine Anzeigetafel hätte“, sagt Singaitis. Danach habe er angefangen, sich damit auseinanderzusetzen. Das Problem war von Anfang an der Strom. Eine Anzeigetafel, die das Ergebnis melden soll, aber keinen Stromanschluss auf dem Sportplatz im Grünen? Undenkbar.

Singaitis und Six sind viel im Auto unterwegs, auch weil sie Schiedsrichter in der zweiten Deutschen Eishockey-Liga sind. Somit hatten sie genug Zeit, auf der Fahrt zu den Eishallen über die Idee zu sprechen. „Der Anhänger war ursprünglich nur als Werbeträger gedacht. Aber warum nicht darauf die Anzeigetafel installieren“, erklärt Singaitis. Gesagt, getan. Mit einem Autoanhänger sei man mobil, der Aufbau vor Ort sei schnell organisiert und das i-Tüpfelchen: Die Tafel auf dem Anhänger wird durch Solar betrieben. „Das Projekt ist mittlerweile patentiert“, sagt Singaitis.

Mobile Anzeigetafel ist überall einsetzbar und wird über Solar aufgeladen

Die Einsatzorte? „Überall“, scherzt Singaitis. Dadurch, dass die Anzeigetafel auf Rädern installiert ist, kann sie problemlos von A nach B transportiert werden. Die Sportplätze in der Region seien die ersten Einsatzorte, aber Singaitis und Six planen größer: „Bei Kindercamps oder auf Stadtfesten kann sie auch genutzt werden.“

In Deutschland gibt es rund 25 000 Fußballvereine, doch nur sieben Prozent haben eine Anzeigetafel. Mit dem Auftakt in Kassel starten sie jetzt in der Region durch. „Es kann sich jeder Amateurverein bei uns melden“, sagt Singaitis. Eine Buchung ist für den Verein an dem Spieltag komplett kostenlos. Die Anzeigetafel wird durch regionale Werbung finanziert. „Von Sportlern für Sportler“ sei die Idee dahinter: „Uns liegt es vor allem am Herzen, dass der Nachwuchsbereich davon profitiert“, sagt Six, der in Kassel lebt. Es sei eine Win-Win-Situation, indem sie den Vereinen helfen, eine mit hohen Kosten verbundene Anzeige gratis umzusetzen. Im Gegenzug profitieren die Entwickler in der Region von der mobilen Werbung.

Mobile Anzeigetafel verfügt über ein weiteres Extra: Einen integrierten Defibrillator

In jedem Anhänger ist ein intelligenter Defibrillator eingebaut. „Nach dem Schockmoment um Christian Eriksen bei der EM ging uns ein Licht auf“, erinnert sich Singaitis. Den Entwicklern sei bewusst, dass Rettungswagen sowieso am Spielort im Einsatz sind. Dennoch sei es wichtig, wenn solch ein Vorfall passieren sollte, dass dann ein Defibrillator ganz in der Nähe ist – nämlich eingebaut in der Scobo, griffbereit am Spielfeldrand. Gesteuert wird die Anzeigetafel mit einer Funkfernbedienung, die Six und Singaitis bei den Auslieferungen immer dabei haben. Sie ist leicht zu bedienen und der Funk reicht bis zu 400 Metern. (Cora Zinn)