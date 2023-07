Kassel: Spannende Wettkämpfe im Auestadion erwartet

Martin Scholz

Bald geht es los. Kurz vor Beginn der deutschen Meisterschaft im Auestadion werden zahlreiche Fans in Kassel erwartet.

Kasssel – Jetzt wird es allmählich ernst. Gestern hatte der Deutsche Leichathletik-Verband (DLV) zum dritten Mal zur Pressekonferenz geladen, bevor am Samstag die ersten Startschüsse bei den Deutschen Meisterschaften im Auestadion fallen. Bei der Online-Konferenz waren unter anderen auch der für den USC Mainz startende Speerwurf-Europameister Julian Weber und DLV-Cheftrainerin Annett Stein zugeschaltet.

Weber, der sich in den beiden zurückliegenden Jahren den Titel des Deutschen Meisters gesichert und bereits vor einer Woche im Interview mit dieser Zeitung klargemacht hate, dass der Titel im Auestadion am Samstag nur über ihn zu holen sei, befindet aktuell in Top-Form und auf dem Weg zu seiner Traum-Marke: „Natürlich würde ich gern in Kassel die 90 Meter schaffen, und den Titel mit dem dritten Sieg hintereinander mit nach Hause nehmen“, sagte der 28-Jährige in Hinblick auf seine Ambitionen. Aber auch sonst war Weber die Mischung aus Gelassenheit und Selbstbewusstsein anzumerken, mit der er nach Kassel kommt.

Auf dem Weg nach Kassel: Konstanze Klosterhalfen – hier kurz nach ihrem EM-Sieg im vergangenen Jahr – wird im Auestadion am Sonntag über 800 Meter an den Start gehen. © imago/beautiful sports

Kassel: Ohne Probleme durchtrainiert

„Ich habe ohne Probleme und ohne Verletzungen durchtrainiert, haber weiter an meiner Technik gefeilt und habe Lust auf das Triple“, sagte der Europameister und ging sogar noch einen Schritt weiter: „Bei der WM im August in Budapest will ich auf alle Fälle um die Medaillen mitkämpfen, bleibe aber erstmal auf Kassel fokussiert.“

Im Hinblick auf die WM äußerte sich auch DLV-Cheftrainerin Annett Stein: „Wir wollen den Zuschauern in Kassel natürlich was Besonderes bieten. Das wird auch deshalb der Fall sein, weil wir am Montag die ersten Teilnehmer für die WM nominieren und einige Athleten versuchen werden, ihre Normen zu erfüllen.

In Kassel werden also Tickets nach Budapest vergeben“, sagt Stein, die sich unter anderem auf das 100-Meter-Finale der Männer freut, wo sich voraussichtlich Joshua Hartmann und Julian Wagner ein packendes Titel-Duell liefern werden. Im Kugelstoßen der Frauen ist die Cheftrainerin zudem auf die Leistungen von Sarah Gambetta und auf den Diskuswurf der Frauen mit Titelverteidigerin Kristin Pudenz gespannt.

Kassel: Mehr als 12.000 Besucher erwartet

Besonders erfreut zeigte sich Sven Schröder, DLV-Direktor Events: „Alle Sitzplatz-Tickets sind ausverkauft. Kassel hat Lust auf die DM.“Mehr als 12.000 Besucher werden am Samstag und Sonntag ins Auestadion strömen, um für Festival-Stimmung zu sorgen. Stehplatz-Karten seien aber noch verfügbar und werden am Wochenende an der Tageskasse verkauft. Foto: imago/sven simon

(Martin Scholz)