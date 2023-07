Kassel: Sprinter Joshua Hartmann schreibt Geschichte

Von: Björn Friedrichs

Es war das letzte Männer-Rennen der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Kassel. Und es wurde eins für die Geschichtsbücher.

Im 200-Meter-Finale raste Joshua Hartmann (ASV Köln) nicht nur zum Titel, sondern pulverisierte auch einen 18 Jahre alten deutschen Rekord. Hartmann ist heute unser Star in Zahlen.

0,18Sekunden lagen zwischen dem alten und neuen deutschen Rekord. Tobias Unger lief die 200 Meter bei den Deutschen Meisterschaften 2005 in 20,20 Sekunden, löste so Frank Emmelmann ab, der 1985 in Moskau 20,23 Sekunden gebraucht hatte. Ungers Zeit hatte als Bestwert bis Sonntag Bestand. Dann kam – passend zu den 0,18 Sekunden 18 Jahre später – Hartmann. Der 24-Jährige benötigte nur 20,02 Sekunden.

Ließ die Muskeln spielen: Der Kölner Sprinter Joshua Hartmann stellte in Kassel einen neuen deutschen Rekord über 200 Meter auf. © Andreas Fischer

0,31Sekunden langsamer war Hartmanns persönliche Bestzeit vor der DM. 20,33 Sekunden war er vergangenes Jahr im EM-Halbfinale in München gelaufen.

5– das war Hartmanns Platzierung bei der EM vergangenes Jahr in München, sein bis dato größter Erfolg. In Kassel folgte der erste Meistertitel auf nationaler Ebene.

Kassel: 8 Meter bis zu Ziellinie

8Meter waren es noch ungefähr bis zur Ziellinie, als Hartmann schon anfing zu jubeln. Er streckte den Arm aus, nahm sichtlich Tempo raus – und vergab so fast schon leichtfertig die Chance auf eine noch bessere Zeit.

10,23Sekunden benötigte Hartmann eine Woche vor dem Start in Kassel in Stockholm über 100 Meter. Beim Rennen der Leichtathletik-Serie Diamond League flitzte der 24-Jährige so zu Platz drei – als erster deutscher Sprinter in der 13-jährigen Geschichte des Wettbewerbs.

19ist die Zahl, die über die 200 Meter bei der Sekundenangabe bald vor dem Komma stehen soll. „Ich habe gezeigt, dass ich eine 19er-Zeit laufen kann – und das werde ich bald“, sagte Hartmann im Auestadion direkt nach dem 200-Meter-Finale. Vielleicht ja schon bei der WM im August in Budapest? Die Norm dafür knackte er genauso wie für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Kassel: 68 Hundertstel lagen zwischen Hartmann und dem drittplatzierten

68Hundertstel lagen zwischen Hartmann und dem drittplatzierten Kasseler Steven Müller, der mit 20,70 Sekunden Saisonbestleistung lief. Auch für den 32-Jährigen war die DM ein voller Erfolg.

114,12Kilometer Luftlinie trennen Kassel und Hartmanns Geburtsstadt Siegen. Dort kam er als Sohn eines Ghanaers mit US-amerikanischen Wurzeln sowie einer Deutschen am 9. Juni 1999 zur Welt – am 9. Juli lief er genau einen Monat nach seinem 24. Geburtstag deutschen Rekord.

