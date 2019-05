Kasseler Basketball-Talent Marie Reichert geht in die USA

Sie hatte auch interessante Angebote aus Deutschland. Doch das große Kasseler Basketball-Talent Marie Reichert nimmt ein Stipendium in den USA an. Ihre Geschichte:

Vor Marie Reichert stehen interessante Aufgaben. Das große Kasseler Basketball-Talent wurde zum Auftaktlehrgang der U19-Nationalmannschaft Ende Mai sowie zu dem der U18-Auswahl im Juni eingeladen – beide finden am Olympia-Stützpunkt in Heidelberg statt. Wenn alles planmäßig läuft, nimmt sie mit der U18 Anfang Juli bei der Europameisterschaft in Sarajevo teil. Für die U19-WM zwei Wochen später im thailändischen Bangkok muss sich die 18-jährige Nordhessin auf Abruf bereit halten.

Doch auf Reichert wartet noch mehr. Im Sommer wechselt sie in die USA. Sie erhielt ein vierjähriges Stipendium für die Old-Dominion-Universität in Norfolk/Virginia und wird dann für die Mannschaft der Lady Monarchs in der zweithöchsten Klasse spielen – das ist die Division 1.

„Als bekannt wurde, dass ich mir einen Wechsel in die USA vorstellen kann, haben sich einige Universitäten gemeldet“, berichtet Reichert. Auch die Old Dominion war dabei. Die Kasselerin schickte ihren Lebenslauf sowie ein Video mit Spielszenen aus ihrer jungen Karriere zu den Verantwortlichen der Lady Monarchs. Anfang April reiste sie mit ihren Eltern für eine Woche in den Bundesstaat Virginia und schaute sich in Norfolk genauer um. Dort wurden dann die letzten Details geklärt. Reichert wird den Sport mit einem Studium im Bereich Business Management verbinden.

Erst noch mündliches Abitur

„So langsam wächst die Aufregung. Aber die Vorfreude ist natürlich auch sehr groß“, sagt die 18-Jährige. Allerdings steht erst noch für sie im Mai das mündliche Abitur an der Kasseler Albert-Schweitzer-Schule auf dem Programm – Reicherts Leistungskurse: Englisch und Politikwissenschaft. Die Saison ist bereits beendet. Reichert spielte in der abgelaufenen Serie bei den Frauen für den Zweitligisten Grünberg und bei der Jugend für das Team Mittelhessen.

Der Jugend-Nationalspielerin lagen auch Angebote aus Deutschland vor – sogar aus der 1. Liga. Nun freut sie sich auf die USA: „Meine Karriere entwickelt sich wie in einem schönen Traum.“ Ihr Umzug in die USA hat auch einen netten Nebeneffekt: Sie kann gelegentlich ihren Bruder Edwin treffen, der in Albany in der Hauptstadt des Bundesstaats New York studiert. Allerdings: Von Norfolk sind es etwa acht Autostunden.