Kasseler Studentin sucht Laufanfänger für ihre Abschlussarbeit 

Wer sich beim Joggen auf die Bäume konzentriert, hält länger durch. Klingt komisch? Die Kasseler Studentin Meagan Lyell beschäftigt sich näher mit dem Thema - und sie sucht Laufanfänger für ihre Studie.

Es ist nicht teuer, es klappt auch noch nach der Arbeit und es lässt viele Kalorien purzeln – Joggen zählt zu den beliebtesten Sportarten, um sich im Alltag fit zu halten. Allerdings ist es auch die Sportart, bei der Anfänger häufig schon nach kurzer Zeit die Flinte ins Korn werfen. Aber warum ist das so? Warum fällt es so vielen Laufanfängern schwer durchzuhalten?

+ Meagan Lyell

Mit dieser Frage beschäftigt sich die Kasseler Sportstudentin Meagan Lyell in ihrer Abschlussarbeit und sucht Laufanfänger für eine Studie. „Ich möchte herausfinden, inwiefern Gefühle, Aufmerksamkeit und Belastung beim Joggen miteinander zusammenhängen.“ Klingt kompliziert. Mit einem Beispiel verdeutlicht die 25-Jährige ihre These: „Wer sich beim Laufen auf die Bäume am Straßenrand konzentriert, kann länger durchhalten als derjenige, der permanent auf seine Atmung achtet.“

Hinter diesem auf den ersten Blick recht banalen Zusammenhang steckt eine wichtige Erkenntnis. Julia Limmeroth, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kasseler Institut für Sportwissenschaft und Betreuerin der Abschlussarbeit, erklärt: „Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Das spiegelt sich auch im Sport wider.“ Vor allem Anfänger richten sich beim Trainingspensum oft nach äußeren Vorgaben. „Sie lesen beispielsweise im Internet, wie schnell und oft jemand joggen sollte, um möglichst schnell möglichst gut zu werden.“

Das Problem: Die Enttäuschung lässt nicht lange auf sich warten, und schon wird das neue Hobby wieder an den Nagel gehängt. „Langfristig ist es viel effektiver, beim Joggen nach seinem Gefühl zu gehen, anstatt sich über seinen Wohlfühlpunkt hinaus anzustrengen“, erklärt Limmeroth.

Um diese Annahme zu belegen, startet Lyell im April ihre Erhebung. Dafür sucht sie etwa 40 Laufanfänger, die in der Aue eine knappe Stunde joggen. „Währenddessen gebe ich vor, die Belastung zu erhöhen und zu senken, und die Aufmerksamkeit mal auf die Landschaft, mal auf die Schritte, mal auf die Atmung und mal auf etwas ganz anderes zu lenken“, erklärt die Studentin. Das subjektive Gefühl wird anschließend auf einer Skala eingeordnet und fließt dann in Lyells Studie ein.

Hier müssen sich Laufanfänger melden

Wer an der Lauf-Studie teilnehmen möchte, sollte folgende Infos per Email an laufdichfit@student.uni-kassel.de senden oder unter 0173/5904395anrufen: Name, Alter, aktueller wöchentlicher Sportumfang. Jeder Teilnehmer bekommt von Meagan Lyell am Ende eine persönliche Trainingsempfehlung. Ein genauer Termin im April kann flexibel mit ihr abgesprochen werden.