Ocon verhindert „große Katastrophe“: Menschenmassen in der Boxengasse beim Formel-1-Rennen in Baku

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Das Formel-1-Rennen in Baku wäre beinahe mit einer Katastrophe geendet. Alpine-Fahrer Esteban Ocon verhinderte Schlimmeres.

Baku – Esteban Ocon ist es zu verdanken, dass das Formel-1-Rennen in Baku am Sonntag ohne Verletzte endete. Nur weil der Alpine-Pilot rechtzeitig bremste, konnte eine Tragödie auf dem Kurs in Aserbaidschans Hauptstadt verhindert werden.

Esteban Ocon Geburtsdatum und -ort: 17. September 1996 in Evreux (Frankreich) In der Formel 1 seit: 2016 Teams in der Formel 1: Manor (2016), Force India (2017-2018), Renault (2020), Alpine (seit 2021) Größte Erfolge: Sieger GP von Ungarn (2021)

Personen auf der Fahrbahn: Ocon bremst rechtzeitig

Was war passiert? In der finalen Runde des Rennens musste Ocon noch in die Box, da er den einen verpflichtenden Stopp noch nicht eingelegt hatte. In der Einfahrt in die Boxengasse, die zusätzlich noch schwierig einzusehen ist, standen allerdings schon diverse Formel-1-Mitarbeiter und Fotografen auf der Strecke und bereiteten das Rennende vor. Mit einem Auto, das noch in die Box musste, rechnete wohl keiner mehr.

Beim Anblick der Personen auf der Fahrbahn trat der Franzose sofort auf die Bremse und scherte nach rechts aus – zumindest so weit, wie es die Begrenzung erlaubte. Verletzt wurde keiner, Spuren hinterließ der Zwischenfall trotzdem.

Verhinderte beim Grand Prix von Aserbaidschan eine Katastrophe: Alpine-Fahrer Esteban Ocon. © IMAGO/Simon Galloway

Ocon schockiert: „So etwas habe ich noch nie erlebt“

„Es sah total gefährlich aus. Ich weiß nicht, warum die alle zum Podium liefen – wir sind doch noch Rennen gefahren. Das hätte ein ziemlich großes Problem werden können. Man kommt mit 300 km/h an, bremst so spät es geht – und die standen kurz hinter der Linie. Ich war noch völlig im Rennmodus. So etwas habe ich noch nie erlebt“, so der 26-Jährige nach dem Rennen. „Wenn ich den Bremspunkt verpasse, kommt es zu einer großen Katastrophe, das ist wirklich verrückt. Das hätte heute schlimm enden können.“

Wenige Stunden nach dem Ende des Grand Prix, bei dem Ocon letztlich außerhalb der Punkte auf dem 15. Rang landete, gab er via Twitter noch ein Statement ab. „Es ging heute um alles oder nichts. Ich habe wirklich alles gegeben, aber es lief nicht nach unseren Vorstellungen“, zog der WM-Achte der vergangenen Saison ein Fazit zum Rennen.

Alle deutschen Grand-Prix-Sieger der Formel 1 Fotostrecke ansehen

Formel 1 in Baku: Perez siegt vor Verstappen

In seinem Post kam er aber auch nochmals auf die kritische Szene zu sprechen: „Am Ende gab es einen Schreckmoment in der Boxengasse. Zum Glück wurde niemand verletzt, aber wir müssen sicherstellen, dass so etwas nicht nochmal passiert.“ Die FIA hat bereits eine Untersuchung angekündigt.

Am Ende ist es der Reaktionsschnelligkeit Ocons zu verdanken, dass der Große Preis von Aserbaidschan nicht in einer Katastrophe endete. So konnte Sergio Perez (Red Bull) seinen Sieg auf dem Stadtkurs entsprechend zelebrieren, das Podium komplettierten Teamkollege Max Verstappen und Charles Leclerc im Ferrari. (masc)