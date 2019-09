Schweier mit Köpfchen zum Hochschultitel im Karate

Göttingen – Nein, über zu viel Freizeit kann Katja Schweier nicht klagen. Die 23 Jahre alte gebürtige Freudenstädterin ist die Nummer eins in ihrer Sportart, bastelt aber gleichzeitig auch an ihrer beruflichen Karriere.

Die in Freudenstadt lebende Schweier absolviert an der Privaten Hochschule Göttingen (PFH) ein Fernstudium der Psychologie. „Nur mit einer guten Organisation ist das zu schaffen“, sagt die 23-Jährige über ihre Doppelbelastung. Schweier wurde schon mit zwölf Jahren in die Nationalmannschaft berufen. Mittlerweile ist sie dreifache Deutsche Meisterin und vierfache Deutsche Hochschulmeisterin in der Wettkampfklasse Kumite bis 68 Kilogramm. In Wettkämpfen startet sie für ihren Heimatverein Freudenstadt, bei Hochschulwettkämpfen in Deutschland und Europa für die PFH Göttingen. raw