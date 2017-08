Nachdenken und Pläne schmieden - Kerber sucht Ruhe

US-Open-Aus

Angelique Kerber glaubt, sich zu wenig Erholung gegönnt zu haben.

So früh wie seit 2010 nicht mehr verabschiedet sich Angelique Kerber von den US Open in New York. In der Heimat will die gescheiterte Titelverteidigerin neue Pläne schmieden. Bei der Ursachenforschung für den Abstieg aus der Weltspitze fiel ihr spontan nicht viel ein.