"Fühlt sich gut an": Kerber im Halbfinale von Tokio

Überraschender Sieg

Steht beim WTA-Tour in Tokio in der Runde der letzten vier: Angelique Kerber. Foto: Koji Sasahara

Erst zum dritten Mal in dieser bislang so enttäuschenden Saison schafft es Angelique Kerber in ein Halbfinale. In Tokio entscheidet sie das Duell zweier ehemaliger Weltranglisten-Ersten für sich.