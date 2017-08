Kerber nur noch Sechste der Welt - Zverev klettert

Tennis-Weltrangliste

+ © John Minchillo Angelique Kerber ist nur noch die Nummer sechs der Welt. Foto: John Minchillo © John Minchillo

New York (dpa) - Titelverteidigerin Angelique Kerber ist in der Woche vor den US Open auf Platz sechs der Tennis-Weltrangliste abgerutscht. Nach ihrem Zweitrunden-Aus in Cincinnati verlor die Kielerin damit drei Plätze und gehört erstmals seit mehr als einem Jahr nicht zu den Top Drei.