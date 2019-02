Klassenerhalt bei einem Sieg fast geschafft

© Per Schröter

Ehrgeiz: Für den SC Witzenhausen punkten will Frederik Schröter (vorn).

© Per Schröter

Witzenhausen – Das Duell ist brisant und von vorentscheidender Bedeutung. „Wenn wir unser Heimspiel am Freitag um 19.30 Uhr gegen Marburg gewinnen, dann ist das im Kampf um den Klassenerhalt schon die halbe Miete“, sagt Mannschaftsführer Jonas Wilhelm vom Squash-Hessenligisten SC Witzenhausen.

Nur einen Punkt voneinander getrennt belegen die beiden Konkurrenten direkt vor den beiden Abstiegsplätzen die Ränge sechs und sieben. Allerdings haben die Witzenhäuser bisher zwei Spiele weniger ausgetragen als der heutige Gegner und genießen auch noch Heimrecht gegen die beiden Abstiegskandidaten Seligenstadt und Dreieich.

Und Jonas Wilhelm und seine Mannschaftskameraden sind optimistisch. „Wir sind überzeugt, dass wir auch in der kommenden Saison weiterhin in der Hessenliga spielen und werden alles daransetzen, gegen die Marburger alle Punkte zu behalten, sagt Wilhelm. Die Chancen dafür stehen gut, denn der Gegner muss auf seinen Spitzenspieler Felix Gareis verzichten und ist ersatzgeschwächt längst nicht so stark einzuschätzen.

An der ersten Position bekommt es SC-Ass Jens Hübscher-Haselböck mit Marburgs etatmäßiger Nummer zwei Markus Mießbach zu tun. „Für mich ist der Jens klarer Favorit, zumal er sich im Hinspiel schon gegen Marburgs Nummer eins durchgesetzt hat“, meint Wilhelm. Interessant wird der Vergleich dahinter zwischen dem SC-Kapitän und Stefan Dierkes. Jonas Wilhems 20 Jahre älterer Rivale ist zwar immer noch topfit, bestreitet aber aufgrund beruflicher Beanspruchung als Professor in Göttingen kaum Punktspiele. „Mitunter trainieren wir in Göttingen auch zusammen“, erklärt Wilhelm, der seinen Gegner genau kennt und sich eine gute Chance ausrechnet.

Favorit ist auch Frederik Schröter gegen Frank Paul, obwohl Witzenhausens Nummer drei erst am Spieltag von einer Dienstreise aus Indien zurückkehrt. „Der Frederik ist so routiniert und wird dies trotz eines möglichen Jetlags schaffen“, so Wilhem. Das Eröffnungseinzel bestreiten Hendrik Brodersen und der Marburger Peter Berghöfer, der für die Nordhessen ein völlig unbeschriebenes Blatt ist. eki