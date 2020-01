Basketball-Legende Kobe Bryant ist bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben gekommen. Eine seiner Töchter war mit an Bord, insgesamt starben neun Menschen.

(41) ist gestorben. Der einstige NBA-Star ist bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben gekommen.

Alle neun Insassen, darunter auch Bryants 13-jährige Tochter Gianna, sind tot.

11.16 Uhr: Nach dem Tod von Kobe Bryant trauern auch die Tennis-Stars, die aktuell bei den Australian Open am Start sind. Nick Kyrgios war dabei besonders emotional.

10.03 Uhr: Die Sportwelt trauert um Kobe Bryant. Der einstige Superstar der Los Angeles Lakers ist bei einem Hubschrauber-Unfall zusammen mit acht weiteren Menschen ums Leben gekommen. Offenbar war der Hubschrauber auf dem Weg zu einem Basketball-Turnier, an dem Kobe Bryants Tochter Gianna teilnehmen sollte. Der einstige Lakers-Star sollte dort coachen.

Am Sonntagvormittag gegen 9.45 Uhr kam es dann zu dem fürchterlichen Unglück, bei dem alle Insassen ihr Leben verloren. Neben den Bryants waren John, seine Frau Keri und deren Tochter Alyssa Altobelli an Bord. John Altobelli war Trainer der Baseball-Mannschaft des Orange Coast Colleges. Seine Tochter Alyssa spielte zusammen mit Gianna Bryant in einer Basketball-Mannschaft.

NBA-Legende Kobe Bryant stirbt bei Hubschrauber-Unglück - Pilot wurde noch gewarnt

8.39 Uhr: Kobe Bryant ist tot. Die Basketball-Legende kam zusammen mit acht weiteren Personen am Sonntag bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben. Mittlerweile gibt es neue Informationen zu dem schrecklichen Unfall. Wie das US-Portal tmz.com berichtet, herrschte an jenem Sonntagmorgen dichter Nebel. Flugdaten zeigten, dass der Hubschrauber zunächst über dem Zoo in Los Angeles kreiste.

Bereits dort soll er mindestens sechs Mal in sehr geringer Höhe geflogen sein - möglicherweise wartete der Pilot darauf, dass sich der Nebel lichten würde.

TMZ zufolge kontaktierte der Pilot den Tower am Burbank Flughafen gegen 9.30 Uhr Ortszeit. Dort wusste man bereits, dass der Hubschrauber etwa 15 Minuten auf der Stelle kreiste. Anschließend steuerte der Pilot in Richtung Norden, am Freeway 118 entlang, ehe er die Maschine in Richtung Westen zu den Woodland Hills lenkte.

Kobe Bryant ist tot: NBA-Legende stirbt bei Hubschrauber-Unglück

Gegen 9.40 Uhr Ortszeit wurde der Nebel noch dichter, der Hubschrauber drehte dann offenbar in südliche Richtung ab, wo die Landschaft äußerst bergig ist. Der Pilot zog schließlich, wie TMZ weiter berichtet, den Hubschrauber plötzlich von 360 auf 600 Meter nach oben. Nur Sekunden später, gegen 9.45 Uhr, krachte die Maschine mit einer Geschwindigkeit von rund 300 km/h auf einer Höhe von 520 Metern in einen Berg.

Nach Angaben von pagesix.com wurde der Pilot kurz vor dem Crash noch gewarnt, dass er zu niedrig fliege. Diese Informationen gehen aus einem Audio-Mitschnitt mit dem Tower hervor.

Die Sportwelt trauert währenddessen. Unzählige Stars haben auf Kobe Bryants Tod reagiert.

NBA-Legende Kobe Bryant bei Hubschrauber-Absturz gestorben - Augenzeuge nennt traurige Details

7.48 Uhr: Der Pilot und acht Passagiere verloren bei dem Hubschrauber-Unglück in der Nähe von Los Angeles ihr Leben. Unter dem Opfern war auch John Altobelli, Trainer der Baseball-Mannschaft des Orange Coast Colleges. Das gab die Schule bekannt.

It is with the heaviest of hearts that we announce the passing of Orange Coast College head baseball coach John Altobelli. He was a coach, a colleague, a mentor and a friend at OCC for 27 years.



Read our full statement at https://t.co/ttTGWOZKnm pic.twitter.com/ch8ilLHHl4 — Orange Coast College (@orangecoast) January 26, 2020

Die Familie Altobelli bestätigte außerdem, dass Ehefrau und Mutter Keri sowie Tochter Alyssa bei dem Unfall ums Leben kamen. Das gab das Orange Coast College ebenfalls über Twitter bekannt.

NBA-Legende Kobe Bryant bei Hubschrauber-Absturz gestorben - Augenzeuge mit traurigen Details

7.25 Uhr: Die Sportwelt ist am Tag nach der schrecklichen Nachricht um Kobe Bryant wie gelähmt. Unzählige Kollegen und Fans trauern um die Basketball-Legende, die am Sonntag zusammen mit acht weiteren Personen, darunter seine 13-jährige Tochter Gianna, bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben gekommen ist.

Inzwischen gibt es weitere Details zu dem fürchterlichen Unglück. Ein Augenzeuge berichtete laut Los Angeles Times, der Hubschrauber sei ungewöhnlich tief geflogen und im Nebel verschwunden. Danach habe es einen großen Feuerball gegeben. Die zuständige Luftfahrtbehörde hat Ermittlungen aufgenommen.

NBA-Legende Kobe Bryant bei Hubschrauber-Absturz gestorben - erste Vermutungen zur Ursache

Update vom 27. Januar, 6.25 Uhr: Unter dem Eindruck des tragischen Tods von Kobe Bryant haben Spieler und Zuschauer bei den Sonntagsspielen der NBA dem ehemaligen Superstar ihre Ehre erwiesen. Bei nahezu jeder Begegnung provozierten die Mannschaften zu Beginn der Partie eine Strafe, indem sie das Ablaufen der Wurfuhr in Kauf nahmen. In der NBA bleiben für jeden Angriff 24 Sekunden Zeit - die "24" war neben der "8" lange Jahre die Rückennummer von Bryant.

Dirk Nowitzkis ehemaliger Klub Dallas Mavericks teilte am Sonntag mit, er wolle die Rückennnummer 24 in Gedenken an Bryant nicht mehr vergeben. Nowitzki selbst nahm in einer persönlichen Nachricht, die er auf Twitter verbreitete, Abschied von seinem langjährigen Gegenspieler, der ihn einst zu den Los Angeles Lakers locken wollte.

Vor dem Spiel der San Antonio Spurs gegen Meister Toronto Raptors gab es zunächst eine Schweigeminute. Nach dem Anwurf ließen beide Mannschaft je einmal die 24 Sekunden auf der Wurfuhr ablaufen. Das Publikum reagierte mit "Kobe, Kobe"-Rufen.

Grammy-Verleihung 2020: Musik-Stars gedenken verstorbenem Kobe Bryant

6.15 Uhr: Bei der Grammy-Gala ist der verunglückten NBA-Legende Bryant gedacht worden. "Dieser Abend ist für Kobe", rief die Sängerin und Grammy-Favoritin Lizzo, bevor sie am Sonntagabend (Ortszeit) die Show in Los Angeles mit einem Medley ihrer Hits eröffnete. "Los Angeles, Amerika und die ganze weite Welt haben einen Helden verloren", sagte Moderatorin Alicia Keys.

An einem Abend, an dem eigentlich die besten Musiker gefeiert würden, seien alle "unglaublich traurig", sagte Keys. "Wir stehen hier mit gebrochenen Herzen in dem Haus, das Kobe Bryant gebaut hat."

Die 62. Grammy-Show fand im Staples Center von Los Angeles statt - der Halle, in der auch die Heimspiele von Bryants früherem Team Los Angeles Lakers ausgetragen werden. Auf Großbildschirmen wurde ein Foto des verstorbenen Superstars gezeigt, während Alicia Keys mit der Band Boys II Men das Lied "It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday" anstimmte

Update 27. Januar, 6 Uhr: Mehr Menschen als bislang bekannt sind bei dem Helikopterabsturz nahe Los Angeles umgekommen. Die örtliche Polizei sagte am Sonntag (Ortszeit) im US-Bundesstaat Kalifornien, neun Menschen seien an Bord gewesen - der Pilot sowie acht Passagiere. Alle seien durch den Absturz ums Leben gekommen. Zur Ursache des Unfalls wollen sich die Behörden weiter nicht äußern. Mehrere amerikanische Medien machen die starke Nebelentwicklung in den Bergen für den Absturz verantwortlich.

+ Einsatzkräfte am Absturzort. © dpa / Mark J. Terrill

Kobe Bryant bei Hubschrauber-Absturz gestorben - Bürgermeister von LA bestätigt tragische Befürchtung

Der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti, bestätigte offiziell, sowohl Bryant als auch dessen 13 Jahre alte Tochter Gianna seien bei dem Absturz ums Leben gekommen.

L.A. is grieving with the Bryant family over the loss of Gianna, who perished with her father and friends in today’s tragedy. Kobe loved his daughters fiercely, and this love inspired him to be an extraordinary advocate for women and girls in sports. — Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) January 26, 2020

NBA-Legende Michael Jordan hat unterdessen ein emotionales Statement veröffentlicht: „Ich bin geschockt von der tragischen Nachricht von Kobes und Giannas Tod. Worte können nicht den Schmerz ausdrücken, den ich fühle. Ich habe Kobe geliebt - er war wie ein kleiner Bruder für mich. Wir haben oft gesprochen, und diese Unterhaltungen werde ich sehr vermissen. Er war ein gefürchteter Wettkämpfer, einer der Größten des Sports und eine kreative Kraft.“

Kobe Branyt tödlich verunglückt: US-Präsident Donald Trump trauert um Ikone

Update, 22.12 Uhr: Die Nachricht vom Tod Kobe Bryants verbreitet sich rasant. Vor dem Spiel der Houston Rockets gegen die Denver Nuggets gab es bereits eine Schweigeminute. Mit emotionalen Worten und brüchiger Stimme richtete sich der Hallensprecher an die Fans: „„Eine Tragödie erschüttert die Welt des Basketballs. Heute früh ist Kobe Bryant bei einem Helikopter-Absturz im Alter von 41 Jahren gestorben. (...) Die NBA und der Basketball betrauern diesen Verlust gemeinsam. (...]) Ruhe in Frieden, Mamba!“

Moment of silence and respect for Kobe Bryant before the Rockets vs. Nuggets game. RIPpic.twitter.com/RhuizLY059 — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 26, 2020

Auch Bryants langjähriger Teamkollege und Freund Shaquille O'Neal ist komplett schockiert - und bestätigt, dass Bryants 13-jährige Tochter zu den Opfern gehört: "Es gibt keine Worte, um die Schmerzen auszudrücken, die ich durch den Verlust meiner Nichte Gigi und meines Bruders fühle. Ich liebe euch und werde euch vermissen."

Update 22.05 Uhr: Auch US-Präsident Donald Trump zeigt sich bestürzt über den Tod der NBA-Legende Kobe Bryant. „Das sind furchtbare Nachrichten!“, so Trump via Twitter.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Kobe Bryant stirbt bei Hubschrauber-Absturz: Auch Tochter (13) mit an Bord

Update, 21.51 Uhr: Wie das US-Blatt TMZ berichtet, war auch Kobe Bryants Tochter Gianna Maria Onore (13) mit an Bord des verunglückten Hubschraubers. Das Portal bezieht sich auf Quellen aus dem Umfeld der Basketball-Legende.

Update, 21.47 Uhr: Der dramatische Tod der NBA-Legende Kobe Bryant löst auch in der Sportwelt große Trauer aus. So meldet sich FC Bayern-Star Jerome Boateng via Twitter mit emotionalen Worten: „Nein, das kann nicht wahr sein“, so der Bayern-Star.

No this can‘t be true R.I.P. King - we will miss you all! Prayers are with the family pic.twitter.com/XFS7ZEErhO — Jerome Boateng (@JB17Official) January 26, 2020

Auch Jerome Boatengs Bruder, Kevin Prince, meldete sich bereits. „Sprachlos. Und geschockt!!!“, so der Star, der mittlerweile für den AC Florenz in der Serie A spielt.

Speechless and shocked!! REST IN HEAVEN MAMBA pic.twitter.com/lIAWrpxAVa — Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) January 26, 2020

Kobe Bryant gestorben: Noch vor wenigen Stunden gratulierte er Lebron James

Update, 21.30 Uhr: Noch vor wenigen Stunden hatte Kobe Bryant via Twitter seinem ehemaligen Rivalen Lebron James gratuliert. Dieser hatte ihn in der Statistik der im Laufe der NBA-Karriere erzielten Gesamtpunkte überholt. „Er macht damit weiter, das Spiel nach vorne zu bringen, King James. Großer Respekt, mein Bruder“, erklärte Bryant in seinem letzten Tweet.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

Update, 21.16 Uhr: Wie eine Einsatzkraft des „Los Angeles Country Sheriff‘s Department“ der Los Angeles Times berichtet, hat der Helikopter-Absturz ein Buschfeuer ausgelöst. Aus diesem Grund sei das Vordringen zur Unfallstelle für die Rettungskräfte schwierig gewesen. Zudem seien an der Absturzstelle weder Häuser noch Straßen gewesen, so das US-Blatt.

Basketball-Legende Kobe Bryant gestorben: US-Medien bestätigen Meldung

Update, 21.12 Uhr: Im Netz kursieren nun erste Bilder, die die Absturz-Stelle zeigen sollen. Die Fotos zeigen Rauchwolken und einen Feuerwehrwagen.

Update, 21.02 Uhr: Der Tod Kobe Bryants ist bestätigt worden. Die US-Zeitung „Los Angeles Times“ schreibt, dass der Ex-NBA-Star an Bord des Hubschraubers war und tödlich verunglückt ist.

Kobe Bryant gestorben: Hubschrauber bei Nebel in den Bergen abgestürzt

Update 20.54 Uhr: Wie “Los Angeles Times“ berichtet, soll der Absturz gegen 10 Uhr morgens (Ortszeit) passiert sein. Weiter heißt es, dass der Hubschrauber bei nebligem Wetter in den Bergen bei Calabasas abgestürzt sei. Demnach sei der Hubschrauber unmittelbar danach in Flammen aufgegangen.

Die L.A Country Sheriffs berichten via Twitter von einem Hubschrauber-Absturz mit fünf Toten. Namentlich genannt wird dabei keines der Opfer. Der Tod des NBA-Stars ist damit nicht offiziell bestätigt.

Five people confirmed deceased, no survivors in #Calabasas helicopter crash. #LASD #Malibu deputies remain with #LA County Fire personnel. Investigation ongoing.



Avoid the area until further notice. — LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020

Erstmeldung vom 26. Januar 2020

Los Angeles - Schockierende Nachricht aus den USA: Wie das Portal TMZ.com schreibt, soll NBA-Legende Kobe Bryant bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen sein. Dem Bericht zufolge hat sich das Unglück in Calabasas nahe der Metropole Los Angeles ereignet.

Kobe Bryant gestorben: Basketball-Legende kommt bei Absturz ums Leben

Bryant würde eine Frau und vier Töchter hinterlassen. Nach den Informationen des Portals war seine Familie nicht mit an Bord. Kobe Bryant zählt zu den größten Stars in der Geschichte der NBA. Er gewann mit den L.A Lakers zwischen 1996 und 2016 fünf Meisterschaften.

