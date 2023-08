Rad-Supertalent wird von Auto überfahren und liegt im Koma

Von: Niklas Kirk

Das belgische Radsport-Talent Tijl De Decker musste nach einem Unfall bei einer Trainingsfahrt notoperiert werden und liegt im Koma.

Lier – Großer Schock für die Radsport-Welt. Wie die belgische Zeitung Het Nieuwsblad am Mittwoch (23. August) berichtet, liegt der belgische Radsport-Star Tijl De Decker nach einem Unfall während einer Trainingsfahrt im Koma.

Tijl De Decker Geboren: 29. Juli 2001 (Alter 22 Jahre) in Antwerpen/Belgien Nationalität: belgisch Aktuelles Team: Lotto Dstny Development Team

Rad-Supertalent bei Trainingsfahrt mit Auto kollidiert

In der belgischen Gemeinde Lier soll er während einer Trainingsfahrt mit einem Auto kollidiert sein, wie von einer Polizeisprecherin bestätigt wurde. „Der Unfall ereignete sich auf einer öffentlichen Straße, außerhalb des Zentrums. Der Radfahrer wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Wir müssen abwarten, wie sich sein Zustand entwickelt“, so die Sprecherin. Laut der Zeitung habe De Decker bei dem Unfall viel Blut verloren.

Auch sein Team Lotto Dstny meldete sich nach dem tragischen Vorfall bereits zu Wort. Sie bestätigten sowohl den Unfall, als auch dass De Decker in ein Krankenhaus gebracht wurde, ohne jedoch Informationen über den Gesundheitszustand des Fahrers zu veröffentlichen. In einer offiziellen Erklärung hieß es: „Tijl De Decker war heute in einen Unfall verwickelt. Er wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo er operiert wurde. Später am Tag wurde er zur UZA transportiert. Weitere Nachrichten über die Folgen des Unfalls werden nach weiteren Untersuchungen folgen.“

Tijl De Decker während des Paris-Roubaix Espoirs U23 Wettbewerb © IMAGO/Laurent Sanson

Rad-Supertalent mit Horror-Unfall – Vorfall reiht sich in traurige Serie ein

Nach der sofortigen Not-OP in Lier wurde der 22-Jährige in die Uni-Klinik in das 20 Kilometer entfernte Antwerpen verlegt. Der Unfall reiht sich ein in eine Serie, mehrerer tragischer Ereignisse in jüngster Vergangenheit. Im Juli kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem Magnus White mit einem Auto kollidierte und anschließend verstarb. Kurz zuvor war der australische Radprofi Connor Lambert mit einem Lastwagen kollidiert und verstarb im Alter von nur 25 Jahren. Im Juni erlitt Gino Mäder bei der Tour de Suisse 2023 einen schweren Sturz, infolgedessen er seinen Verletzungen im Alter von lediglich 26 Jahren erlag.

De Decker wird als eines der vielversprechendsten Talente im belgischen Radsport angesehen. In diesem Jahr sicherte er sich den Sieg im U23-Rennen von Paris-Roubaix. Erst seit diesem Jahr ist er Mitglied des Lotto Dstny Teams. Für 2024 ist ein Wechsel zum UCI ProTeam vorgesehen. (nki)