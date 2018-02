Wisniewski und die Huskies: Die Sorge ums Ganze

Im Oktober begann die Wisniewski-Ära in Kassel mit großem Tamtam. Nach 16 guten und 14 immer weniger guten Spielen endet sie nun weitaus leiser.

Den Adlern ist „Wiz“ zu schwach, den Huskies-Verantwortlichen auch – nur laut sagen wollen sie das nicht. Und sie tun gut daran, diesen Transfer und den Formverlust des großartigen Spielers ebenso intern zu hinterfragen wie den Absturz des gesamten Teams und die Wechselwirkungen. Dieser Neue hat für viele Schlagzeilen und Renommee gesorgt, aber auch (ungewollt) Unruhe gebracht, Strukturen im Team zerbrochen und die Position des Trainers geschwächt. Nicht nur intern.

James Wisniewski war ein Glanzlicht der Kasseler Eishockey-Historie. Er ist es zuletzt nicht mehr gewesen. Rico Rossi war mit den Huskies drei Jahre lang erfolgreich, derzeit ist er es nicht mehr. Über allen sportlichen Personalien aber steht nun die Sorge ums Ganze. Die Situation bei den Huskies hat eine anderen Dimension erreicht und erinnert stark an die große Krise der Löwen Frankfurt vor zwei Jahren, die im Viertelfinal-Desaster gipfelte. Gegen damals starke Huskies.

Die haben nun immerhin noch neun Spiele Zeit zur Trendwende. Die ist dringend nötig. Auf dem Eis und an der Bande. Aber auch in der Geschäftsführung, wo schnellstens der Fan als Kunde neu entdeckt, respektiert und umworben werden muss. Nicht nur Rico Rossi und das Team stehen am Scheideweg.